Yellow Line nimmt Probebetrieb auf

Von: Björn Jahner | 29.11.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Probebetrieb der neuen Monorail-Verbindung „Yellow Line“ auf dem Abschnitt Lat Phrao–Samrong wurde vor wenigen Tagen erfolgreich aufgenommen.

Der Testbetrieb der „Yellow Line“ umfasst den Abschnitt zwischen der Station Si Iam und dem Endbahnhof Samrong in Samut Prakan. Die Strecke verbindet viele belebte Stadtteile, wie Si Lasalle, Si Bearing, Thipawan und die beiden Einkaufszentren Seacon Square und Paradise Park.

Die „Yellow Line“ ist ein Joint-Venture-Projekt der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) und der Eastern Bangkok Monorail Ltd. Es handelt sich um eine aufgeständert verlaufende Schnellbahnstrecke, die Bangkoks Bezirk Lat Phrao mit der Nachbarprovinz Samut Prakan verbindet. Die 30,4 Kilometer lange Strecke wird 23 Stationen umfassen und soll Mitte 2022 vollständig in Betrieb genommen werden.