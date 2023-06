Von: Björn Jahner | 12.06.23

BANGKOK: Pendler der Yellow Line der MRT können seit Montag (12. Juni 2023) nun auch kostenlos zwischen den Stationen Samrong und Phawana fahren, teilte die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) in einem Facebook-Beitrag mit.

Bangkoks neue Hochbahn MRT Yellow Line bietet vom 3. bis zum 30. Juni 2023 kostenlose Probefahrten an. Mit der Erweiterung am Montag wurden neun weitere Stationen – Phawana, Chokchai 4, Lat Phrao 71, Lat Phrao 83, Mahadthai, Lat Phrao 101, Bang Kapi, Yaek Lam Sali und Sri Kritha – zu den bisherigen 13 hinzugefügt.

Die Betriebszeit der Züge wurde außerdem auf die Zeit zwischen 06.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends ausgedehnt, um die Nachfrage der Menschen während der Hauptverkehrszeiten zu befriedigen.

Die Station Lat Phrao, die an die Blue Line der MRT angeschlossen ist, ist jedoch noch nicht in die Freifahrt einbezogen, da derzeit die Arbeiten noch abgeschlossen werden müssen. Die Station soll am kommenden Montag (19. Juni 2023) für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Eröffnungsfeier der Lat Phrao Station wird vom geschäftsführenden Premierminister Prayut Chan-o-cha geleitet.

Die Strecke der Yellow Line zwischen Lat Phrao und Samrong ist 30,4 Kilometer lang und umfasst 23 Stationen. Die Strecke beginnt an der Kreuzung Ratchada-Lat Phrao in der Nähe der MRT-Station Lat Phrao und verläuft entlang der Lat Phrao Road, überquert die Bang Kapi-Kreuzung und biegt dann rechts in die Srinakarin Road ein. Nachdem die Hochbahn die Kreuzungen Srinuch, Srinakarin und Si Thep passiert hat, biegt sie rechts in die Theparak Road, bevor sie die Samrong Station an der Sukhumvit-Kreuzung erreicht.

Weitere Informationen erhalten Sie beim MRT Yellow Line Call Centre (02-617.6111), beim offiziellen LINE-Account @pinkyellowline und unter รถไฟฟ้าสายสีเหลือง Yellow Line auf Facebook.