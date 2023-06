Von: Björn Jahner | 20.06.23

BANGKOK: Die Tarifstruktur für die neu fertiggestellte MRT-Monorail der Yellow Line wird auf der Kabinettssitzung am Dienstag (20. Juni 2023) erörtert und noch vor der kommerziellen Eröffnung am 3. Juli bekannt gegeben werden, teilte das Verkehrsministerium mit.

„Wir erwarten keine Probleme bei der Genehmigung des Tarifs durch das (geschäftsführende) Kabinett. Die Linie sollte wie geplant im nächsten Monat in Betrieb genommen werden können“, sagte der stellvertretende Verkehrsminister Athirat Rattanaset am Montag (19. Juni 2023).

Der Betreiber der Yellow Line, Eastern Bangkok Monorail (EBM), hat mitgeteilt, dass der vorgeschlagene Fahrpreis bei 15 Baht beginnen und bei 45 Baht gedeckelt sein wird. Das Unternehmen rechnet mit durchschnittlich 200.000 Fahrgästen pro Tag nach der kommerziellen Eröffnung.

Die MRT Yellow Line bietet seit dem 3. Juni 2023 kostenlose Probefahrten an. Der Probebetrieb erstreckte sich zunächst auf die 13 Stationen von Samrong bis Hua Mak, letzte Woche kamen weitere neun Stationen – von Sri Kritha bis Phawana – hinzu.

Die Strecke der Yello Line Lat Phrao–Samrong ist 30,4 Kilometer lang und umfasst 23 Stationen. Die Strecke beginnt an der Kreuzung Ratchada–Lat Phrao in der Nähe der MRT-Station Lat Phrao und verläuft entlang der Lat Phrao Road, überquert die Bang Kapi-Kreuzung und biegt dann rechts in die Srinakarin Road ein. Nach dem Passieren der Kreuzungen Soi Onnuch und Theparak an den Bahnhöfen Sri Nuch und Sri Thep biegt der Zug rechts in die Theparak Road ein, bevor er die Samrong Station – die Endstation der Yellow Line – an der Sukhumvit-Kreuzung erreicht.

Surapong Laoha-Unya, Präsident der Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC), der Muttergesellschaft der EBM, sagte zuvor, dass das Unternehmen in diesem Jahr mit Einnahmen von 1 Milliarde Baht aus dem Betrieb der Yellow Line rechnet.

Die EBM plant außerdem, jeden Zug um drei weitere Waggons zu erweitern, da sie davon ausgeht, dass nach der kommerziellen Eröffnung mehr Pendler die Einschienenbahn nutzen werden.

BTSC baut auch den Abschnitt Khae Rai–Minburi der MRT Pink Line und rechnet damit, dass der Probebetrieb im November dieses Jahres aufgenommen werden kann, nachdem es wegen des Covid-19-Ausbruchs zu einer mehr als zweijährigen Verzögerung gekommen war, sagte er.