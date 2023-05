Von: Björn Jahner | 25.05.23

BANGKOK: Die BTS Group Holdings (BTS) treibt die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der Monorail der Yellow Line voran.

Das Verkehrsministerium informierte am Mittwoch (24. Mai 2023) über die Fortschritte beim Monorail-Projekt der Yellow Line (Abschnitt Ladprao–Samrong). Derzeit prüft die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) verschiedene Systemdetails, um die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Laut Vertrag soll die Inspektion dieser Details etwa 21 Tage in Anspruch nehmen und bis Anfang Juni dieses Jahres abgeschlossen sein.

Das Unternehmen, das für den Betrieb der Yellow Line verantwortlich ist, ist Eastern Bangkok Monorail Co, Ltd. (EBM). Das Unternehmen sucht derzeit Personal für die verschiedenen Positionen, die mit dem Betrieb der Einschienenbahn verbunden sind. Der Betrieb könnte am 3. Juni 2023 aufgenommen werden, wenn die Sicherheitsinspektion durch die MRTA abgeschlossen ist.

Zunächst wird der Betrieb der Yellow Line für die Öffentlichkeit kostenlos sein, da die Erhebung von Fahrpreisen laut Gesetz der Genehmigung durch das Kabinett bedarf, wobei die Öffentlichkeit 30 Tage vorher informiert werden muss.



Medienberichten zufolge wurden die vorläufigen Fahrpreise auf der Grundlage des Konzessionsvertrags von 2016 berechnet, wobei die anfänglichen Fahrpreise auf 14 Baht und der Höchsttarif auf 42 Baht festgelegt wurden.



Vor der Aufnahme des Dienstes müssen die Fahrpreise jedoch entsprechend dem Verbraucherpreisindex (VPI) angepasst werden, wobei der VPI der letzten drei Monate vor der Inbetriebnahme zugrunde gelegt wird. Wenn also der Service am 3. Juni dieses Jahres aufgenommen werden kann, werden die Fahrpreise bei 15 Baht beginnen und einen Höchstpreis von 45 Baht erreichen, der auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex vom März dieses Jahres angepasst wird.