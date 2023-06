Von: Björn Jahner | 11.06.23

BANGKOK: Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) wird ab dem 3. Juli 2023 auf der neuen „Yellow Line“ Fahrpreise zwischen 15 und 45 Baht erheben, wenn der am 3. Juni dieses Jahres begonnene kostenlose Probebetrieb beendet wird.

Die MRTA hat während des Probebetriebs die Funktionsfähigkeit der Yellow Line überwacht, deren Strecke ab Montag (12. Juni 2023) auf alle 23 Stationen von Lat Phrao bis Samrong ausgedehnt wird. Auch die Betriebszeiten werden auf 06.00 bis 20.00 Uhr ausgedehnt. Fahrgäste können am Bahnhof Samrong in die BTS Green Line, am Bahnhof Hua Mak in den Airport Rail Link, am Bahnhof Hua Mak in die Eastern Line und am Bahnhof Lat Phrao in die Blue Line umsteigen.

Foto: The Nation

Laut Surapong Laoha-Unya, CEO von Bangkok Mass Transit System Plc (BTSC), dem Betreiber des BTS Skytrain und Geschäftspartner des Yellow-Line-Projekts, wird die Yellow Line ein gemeinsames Fahrkartensystem bieten, das den Pendlern das Umsteigen von der Einschienenbahn auf das Skytrain-System erleichtern soll.

Die Yellow Line wird auch das kontaktlose EMV-System einführen, das Zahlungen mit allen Kredit- und Debitkarten mit EMV-Symbol unterstützt. Die Fahrgäste können auch mit der „BTS Skytrain Rabbit Card“ bezahlen. Um die Öffentlichkeit zur Nutzung der Yellow Line zu ermutigen, werden spezielle Preisaktionen angeboten.