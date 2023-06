Von: Björn Jahner | 19.06.23

BANGKOK: Ab dem heutigen Montag (19. Juni 2023) ist die MRT Yellow Line, die 23 Stationen von Lat Phrao bis Samrong umfasst, vollständig in Betrieb.

Es handelt sich um ein weiteres wichtiges Netz zur Verbesserung der Konnektivität des Nahverkehrssystems Bangkoks, da es an den folgenden vier Punkten an das bestehende Nahverkehrsnetz angeschlossen ist:

Samrong Station, die ein Umsteigen auf die BTS Green Line an der Samrong Station (Ausgänge 2 und 3) ermöglicht. Hua Mark Station – mit Anschluss an den Airport Rail Link an der Hua Mark Station (Ausgang 2) und an die Eastern Line an der Hua Mark Station (Ausgang 3). Lat Phrao Station – zur MRT (Blue Line) an der Lat Phrao Station. Lam Sali Junction Station – zur MRT Orange Line, insbesondere zum Abschnitt Thai Cultural Center–Min Buri (Suvarnabhumi), der in naher Zukunft eröffnet wird.

Während der probeweisen Eröffnung der MRT Yellow Line für die Öffentlichkeit sagte der private Konzessionär Eastern Bangkok Monorail Co., Ltd., dass der Service bis zum 2. Juli 2023 täglich von 06.00 Uhr morgens bis 21.00 Uhr abends kostenlos ist. Die Servicezeiten werden später auf die regulären Betriebszeiten (06.00 Uhr morgens bis Mitternacht) ausgeweitet. Der Fahrpreis wird ab dem 3. Juli 2023 erhoben.

Parkmöglichkeiten für Pendler der MRT Yellow Line gibt es an der Sri Ayutthaya Station in der Sri Nakarin Road und an der Lat Phrao Station.

Die MRT-Strecke der Yellow Line bietet auch Touristen entlang der beliebten Wahrzeichen Bangkoks und der großen Einkaufszentren an den folgenden Bahnhöfen Komfort:

Lat Phrao Station

Central Plaza Ladprao

Union Mall

Bangkapi Station

The Mall Bangkapi

Lam Sali Junction Station

Rajamangala-Stadion

Suan Luang Rama IX Station

Suan Luang Rama IX,

Paradies-Park

Seacon Square

Talad Rodfai Nachtmarkt (Srinakarin)

Si Iam Station

Central Plaza Bangna

Samrong Station