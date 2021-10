Von: Björn Jahner | 30.10.21

V.l.n.r.: Gulu Lalvani, Vorsitzender der Royal Phuket Marina, Narong Wun Siew, Gouverneur von Phuket, David Hayes, CEO von JAND Events, und Nanthasiri Ronnasiri, Direktor der TAT in Phuket. Foto: The Nation

PHUKET: Vom 6. bis 9. Januar kommenden Jahres wird in der Royal Phuket Marina in der Inselprovinz Phuket die „Thailand International Boat Show 2022“ ausgerichtet. Die Bootsmesse soll nach Aussage des Veranstalters JAND Events Tausende von wohlhabenden Besuchern aus Thailand und aus Übersee anziehen.

Die „Thailand International Boat Show 2022“ ist bisher die einzige Bootsmesse, die nächstes Jahr in einem thailändischen Yachthafen stattfindet, und die erste überhaupt, die nach fast zwei Jahren Pandemie in der Region geplant ist. Sie soll als Plattform dienen, um den maritimen Yacht- und Luxustourismus in Phuket und in ganz Thailand in der Welt bekannt zu machen.

„Die ‚Thailand International Boat Show‘ wird die erste internationale Veranstaltung ihrer Art sein, die seit der Öffnung Phukets für den internationalen Tourismus Anfang dieses Jahres in Thailand stattfinden wird. Wir arbeiten eng mit den lokalen Behörden sowie mit der Zentralregierung in Bangkok zusammen und werden sie iin Übereinstimmung mit dem Regierungsziel betreffend der Wiedereröffnung des Landes für internationale Besucher ausrichten. Wir unterstützen die Pläne der Regierung und werden gemeinsam dazu beitragen, Phukets und Thailands Weltklasse-Yachttourismus wieder ins rechte Licht zu rücken“, sagte David Hayes, CEO von JAND Events, gegenüber der Presse.

Die „Thailand International Boat Show“ wird nach Aussage von David Hayes Phukets Wirtschaft ankurbeln, da alle Bereiche des Gastgewerbes von dem viertägigen Spektakel mit hohem Besucheraufkommen profitieren werden.