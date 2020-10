Yachten können in Thailand anlegen

Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Passagiere von Yachten dürfen in Thailand mit einem speziellen Touristenvisum (STV) von Bord gehen. Die neue Maßnahme ist noch nicht offiziell, sie wird 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung in der „Royal Gazette“ in Kraft treten.

Das Kabinett billigte am Mittwoch die neuen Richtlinien, nach denen Kapitäne, Besatzung und Passagiere, die aus Ländern mit geringem Risiko für die Verbreitung von Covid-19 kommen, in das Land einreisen dürfen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul.

Besucher müssen eine 14-tägige Quarantäne auf den Yachten durchlaufen, bevor sie thailändischen Boden betreten. Sie müssen außerdem über eine Covid-19-Krankenversicherung in Höhe von 100.000 US-Dollar sowie über eine örtliche Kranken- und Unfallversicherung verfügen.

Das Spezial-Touristenvisum ermöglicht einen Aufenthalt von 90 Tagen, der zweimal um 90 Tage verlängert werden kann. Bisher sind nach einem siebenmonatigen Einreiseverbot für internationale Touristen nur zwei Flüge von Ausländern mit dem Sondertouristenvisum in Bangkok angekommen.