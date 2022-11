Von: Björn Jahner | 14.11.22

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Teilnahme am APEC-Treffen in Bangkok bestätigt. Foto: epa/Allison Dinner

BANGKOK: Das Außenministerium veröffentlichte am Sonntag (13. November 2022) eine Liste von Persönlichkeiten, die ihre Teilnahme am APEC-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 18. und 19. November 2022 in Bangkok bestätigt haben.

Aus den 21 APEC-Mitgliedsländern nehmen nachfolgende Vertreter an dem Gipfel teil:

Australien: Premierminister Anthony Albanese

Brunei: Seine Majestät Sultan Hassanal Bolkiah

Chile: Präsident Gabriel Boric

China: Präsident Xi Jinping

Hongkong: Chef der Exekutive John Lee Ka-Chiu

Indonesien: Präsident Joko Widodo

Kanada: Premierminister Justin Trudeau

Malaysia: Generalsekretär des Kabinetts Mohamad Zuki Ali

Mexiko: Botschafter in Thailand Bernardo Córdova Tello

Neuseeland: Premierministerin Jacinda Ardern

Papua-Neuguinea: Premierminister James Marape

Peru: Vizepräsidentin Dina Ercilia Boluarte Zegarra

Philippinen: Präsident Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Russland: Vizepräsident Andrey Belousov

Singapur: Premierminister Lee Hsien Loong

Südkorea: Premierminister Han Duck-soo

Taiwan: Geschäftsmann Morris Chang als Sonderbeauftragter von Präsidentin Tsai Ing-wen

Thailand: Premierminister Prayut Chan-o-cha

Vereinigte Staaten: Vizepräsidentin Kamala Harris

Vizepräsidentin Kamala Harris Vietnam: Präsident Nguyen Xuan Phuc.

An dem Gipfeltreffen werden drei Ehrengäste teilnehmen, nämlich: