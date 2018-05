Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.18

Ricciardo gewinnt Formel-1-Rennen in Monaco vor Vettel

MONTE CARLO (dpa) - Daniel Ricciardo hat trotz technischer Probleme an seinem Red Bull das Formel-1-Rennen in Monaco gewonnen.

Der 28 Jahre alte Australier setzte sich am Sonntag in Monte Carlo nach einer starken Verteidigungsleistung knapp vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel durch. Dritter wurde der Brite Lewis Hamilton. Damit behauptete der 33 Jahre alte Mercedes-Fahrer auch Platz eins in der Gesamtwertung, in der er nach dem sechsten Saisonlauf nun 14 Punkte vor Vettel liegt. Für Ricciardo war es der zweite Sieg in diesem Jahr und der siebte seiner Karriere. Im WM-Klassement ist er nun Dritter.

Froome gewinnt erstmals Giro - Ire Bennett feiert dritten Etappensieg

ROM (dpa) - Der irische Radprofi Sam Bennett vom Bora-hansgrohe-Team hat zum Abschluss des 101. Giro d'Italia am Sonntag in Rom seinen dritten Etappensieg gefeiert.

Die Zeit war auf der 118 Kilometer langen Final-Etappe neutralisiert worden, so dass der Brite Chris Froome schon vorzeitig als Gesamtsieger mit 46 Sekunden Vorsprung vor dem niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin feststand.

Zverev erledigt erste French-Open-Pflicht souverän - Aus für Otte

PARIS (dpa) - Das Pariser Tennis-Publikum hatte schon frühzeitig Mitleid mit dem ersten Gegner von Alexander Zverev bei den French Open.

Der Weltranglisten-Dritte startete mit dem 6:1, 6:1, 6:2 gegen den Litauer Ricardas Berankis so souverän wie erhofft ins zweite Grand-Slam-Turnier der Saison. Grand-Slam-Debütant Oscar Otte schied als erster von 15 deutschen Startern aus. Der 24 Jahre alte Kölner verlor nach gutem Beginn 6:3, 5:7, 2:6, 1:6 gegen den Italiener Matteo Berrettini.

Nach Schulterverletzung: Salah glaubt weiter an WM-Teilnahme

KIEW (dpa) - Liverpool-Star Mohamed Salah glaubt nach seiner schweren Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) weiter an seine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

«Es war eine sehr harte Nacht, aber ich bin ein Kämpfer. Ungeachtet aller Prognosen bin ich zuversichtlich, dass ich in Russland dabei sein werde, um Euch alle stolz zu machen», twitterte der Ägypter am Sonntag etwa 22 Stunden nach dem Match in Kiew, in dem er nach einem Foul von Sergio Ramos nach einer knappe halben Stunde ausgewechselt werden musste.

Bericht: Polizei ermittelt wegen Hass-Attacken gegen Karius

LIVERPOOL (dpa) - Nach Hass-Attacken in sozialen Netzwerken gegen Liverpool-Torhüter Loris Karius wegen seiner Patzer im Champions-League-Finale hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

«Die Behörde nimmt Einträge dieser Art in sozialen Medien sehr ernst. Jedes Delikt, das wir erkennen können, wird untersucht», sagte eine Sprecherin der für Liverpool zuständigen Polizei der britischen Zeitung «The Telegraph». Der deutsche Torwart Karius hatte mit zwei schweren Fehlern zur 1:3-Niederlage der Reds gegen Real Madrid im Endspiel von Kiew am Samstagabend beigetragen. Danach wurde der Keeper im Internet von einigen Nutzern beleidigt und bedroht.

Kanadier Warner gewinnt erneut Zehnkampf in Götzis - Kazmirek Vierter

GÖTZIS (dpa) - Der Kanadier Damian Warner hat zum dritten Mal in Folge das Zehnkampf-Meeting in Götzis/Österreich gewonnen.

Der Olympia-Dritte siegte am Sonntag souverän mit starken 8795 Punkten. Bester Deutscher war auf Platz vier der WM-Dritte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied mit 8329 Punkten hinter Warner, dem Esten Maicel Uibo (8514) und dem Niederländer Pieter Braun (8342).

ALBA Berlin zieht ins Basketball-Finale ein - Sieg gegen Ludwigsburg

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin hat als erste Mannschaft das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft erreicht.

Der einstige Serienchampion gewann am Sonntag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 91:88 (42:43) und entschied die Best-of-Five-Halbfinalserie mit 3:0 für sich. Im Endspiel trifft der achtmalige Meister auf Titelverteidiger Brose Bamberg oder Pokalsieger Bayern München. Im zweiten Halbfinale führt Hauptrundensieger FC Bayern vor dem vierten Spiel am Dienstag (19.00 Uhr) mit 2:1.

Will Power holt ersten Sieg für Australien bei Indy 500

INDIANAPOLIS (dpa) - Der Australier Will Power hat die 102. Auflage des Indy 500 in Indianapolis gewonnen. Der 36 Jahre alte Australier setzte sich im Penske-Chevrolet am Sonntag vor dem Lokalmatadoren Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) und Scott Dixon aus Australien (Ganassi-Honda) durch.

Für Power war es der erste Erfolg beim elften Start in dem spektakulären Autorennen. Die Indy 500 waren mit etwa 13 Millionen Dollar (ca. 11 Mio. Euro) Preisgeld dotiert. Das Rennen war nach sieben Unfällen von insgesamt 41 Runden unter Gelber Flagge geprägt.

Flensburg dicht vor dem Gewinn der zweiten Handball-Meisterschaft

MANNHEIM (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt steht dicht vor der zweiten deutschen Handball-Meisterschaft nach 2004.

Der Vizemeister des Vorjahres gewann am 33. Spieltag beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 27:24 und geht als Spitzenreiter in das Saisonfinale am kommenden Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen. Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen liegt nach einem 34:26 gegen die Eulen Ludwigshafen weiter einen Punkt zurück.

Montpellier HB gewinnt die Handball-Champions-League

KÖLN (dpa) - Handballer Dominik Klein hat zum Abschluss seiner Karriere den vierten Triumph in der Champions League verpasst.

Der Weltmeister von 2007 verlor am Sonntag das Endspiel beim Final4 in Köln mit HBC Nantes gegen Montpellier HB mit 27:32 (13:16). Klein, der 2007, 2010 und 2012 jeweils mit dem deutschen Rekordmeister THW Kiel in der Königsklasse triumphiert hatte, beendet seine Laufbahn mit insgesamt 26 nationalen und internationalen Titeln.