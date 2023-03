Wut der Bauern beschert niederlÃ¤ndischer Koalition groÃŸe Verluste

DEN HAAG: Die Niederländer zeigen der Regierung eine Gelbe Karte. Populisten profitieren von der Wut der Bauern und Unzufriedenheit der Bürger. Die Schlappe bedroht nun die Koalition von Premier Rutte in Den Haag.

Die niederländische Koalition hat bei den Provinzwahlen dramatische Verluste erlitten. Großer Gewinner ist dagegen nach den Prognosen des TV-Senders NOS am Mittwochabend die neue rechtspopulistische Bauer-Bürger-Bewegung BBB. Sie profitierte von der Wut der Bauern und Unzufriedenheit der Bürger und wurde nach den Prognosen auf Anhieb die stärkste politische Kraft im Land. Das Wahlergebnis könnte nach Ansicht von Beobachtern die Stabilität der Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte bedrohen, der seit mehr als zwölf Jahren regiert.

Die rund 13 Millionen Wahlberechtigten konnten nicht nur die Parlamente ihrer 12 Provinzen wählen, sondern auch indirekt über die Zusammenstellung der Ersten Kammer des nationalen Parlaments entscheiden, vergleichbar mit dem deutschen Bundesrat. In dieser Kammer mit 75 Mandaten wurde die BBB nach den Prognosen auf der Grundlage von Wählerbefragungen die stärkste Kraft mit 15 Sitzen. Die Vier-Parteien-Koalition verlor demnach dagegen deutlich. Es ist zweifelhaft, ob Ruttes Regierung noch wichtige Gesetze zur Reform der Landwirtschaft, Klimaschutz und Asylpolitik durchsetzen kann.

Hochrechnungen auf der Grundlage von Ergebnissen sollten im Laufe der Nacht zum Donnerstag vorliegen. Ein vorläufiges Endergebnis wurde für Donnerstag erwartet.

Hauptthema bei diesen Wahlen waren die angekündigten drastischen Umweltauflagen für die intensive Landwirtschaft. Dagegen protestieren seit Monaten vor allem Bauern, auch mit Gewalt. Die Bauernproteste wurden zum Symbol einer allgemeinen Unzufriedenheit gegenüber der Regierung Rutte. Die Protestbewegung BBB legte nicht nur in ländlichen Gebieten zu, sondern auch in Städten. Sie trat erstmals bei der Parlamentswahl 2021 an und erzielte damals nur ein Prozent der Stimmen.

Erstmals waren auf der linken Seite die Sozialdemokraten und die Grünen gemeinsam zur Wahl angetreten. Sie konnten leichte Gewinne verbuchen. Starke Verluste musste das rechtsextreme Forum für Demokratie hinnehmen. Die Partei war vor vier Jahren noch überraschender Wahlsieger gewesen. Auch der Rechtspopulist Geert Wilders verlor leicht mit seiner Freiheitspartei PVV.