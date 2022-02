WÃ¼tender Mob tÃ¶tet Leopard

Von: Redaktion (dpa) | 09.02.22

ISLAMABAD: In Pakistan hat ein wütender Mob von rund 200 Menschen einen Leoparden getötet. Das Tier hatte seinen gewöhnlichen Lebensraum verlassen und mehrere Dorfbewohner im Jhelum-Tal in der Region Kaschmir angegriffen und verletzt, sagte die lokale Beamtin Syeda Shaista am Mittwoch. Daraufhin sei der Leopard von dem Mob mit Steinen beworfen und zu Tode stranguliert worden.

Lokale Wildbeobachter, die zum Schutz der Tiere in der gebirgigen Region patrouillieren, hätten versucht, den Leoparden zu retten - jedoch erfolglos, sagte Shaista weiter. Der Vorfall habe sich am Dienstag ereignet. Das Tier sei zur Obduktion in das regionale Hauptquartier der Wildbeobachter gebracht worden.

Auf mehreren in sozialen Medien geteilten Videos ist zu sehen, wie der Leopard über einen Gebirgshang schlendert und versucht, sich zu verstecken, als Männer beginnen, Steine auf das Tier zu werfen. Die Tageszeitung «Dawn» berichtete, drei Dorfbewohner - zwei Frauen und ein Mann - seien leicht verletzt worden, zwei durch die Krallen des Tieres und eine Frau als sie stürzte, als sie «um ihr Leben lief». Die Frau sagte der Zeitung, der Leopard habe schwach und krank ausgesehen. Die Dorfbewohner seien auch wütend gewesen, weil sie in der jüngeren Vergangenheit Nutztiere verloren hätten.

Das Tier sei bereits der zweite getötete Leopard in der Region Kaschmir binnen rund zwei Wochen, sagte der lokale Beamte Habib Qazi. Lokale Medien berichteten, ein Leopard sei zuletzt mit sechs Kugeln im Körper tot aufgefunden worden.

Laut dem Chef der Wildbeobachter in Kaschmir sind im Vorjahr mindestens zehn Leoparden in der Region getötet worden, nachdem sie auf der Suche nach Nahrung oder nach Schutz vor harschen Winterbedingungen wie Schneestürmen in menschliche Siedlungen gestreunt seien. Nach Angaben der Vorsitzenden der Wildbeobachtungsstelle in Islamabad, Rina Khan, ist die Population von normalen sowie Schneeleoparden in den vergangenen Jahren gestiegen - aber auch die Fälle von Wilderei nahmen zu.