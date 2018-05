Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.18

Ein Leser berichtet über gestiegene Weinpreise auf Phuket:

Hallo FARANG-Team, ich habe eine wichtige Frage. In den letzten Wochen ist der Preis für eine Flasche Wein bei 7-Eleven, FamilyMart, Tesco Lotus, Makro etc. in Phuket um 100 Baht gestiegen. Mont Clair kostete zuvor 299 Baht und jetzt 399 Baht. Das ist ein Preisanstieg von über 33 Prozent! Ich weiß, dass die Steuer auf alkoholhaltige Getränke erhöht wurde, doch nicht um 33 Prozent. Ich habe mich bei Freunden auf Koh Samui und in Bangkok erkundigt. Dort ist der Wein immer noch zum alten Preis von 299 Baht erhältlich. Was also ist hier auf Phuket passiert? Vor zwei oder drei Monaten hatte ich bereits bemerkt, dass alle Regale bei Tesco Lotus und Makro leer waren. Man konnte fast keine einzige Flasche Wein mehr erhalten. Besonders der Wein in Kartons war vergriffen. Danach wurden die Regale wieder gefüllt zum Wucherpreis. Ein weiteres Beispiel: Vor zwei Monaten bekam ich noch einen der letzten Kartons Mont Clair (5 Liter) für 1.250 Baht bei Tops. Jetzt sind nur noch 3-Liter-Kartons für 999 Baht erhältlich. das bedeutet, vorher hat 1 Liter 250 Baht gekostet und jetzt 333 Baht, das sind 83 Baht mehr! Ich möchte wirklich gerne wissen, was passiert ist hier in Phuket? Ist das gesetzeskonform? Kann Phuket seine eigenen Preise festlegen?

Dirk

