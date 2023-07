«WSJ»: USA dürfen nicht zu viele Zugeständnisse an China machen

NEW YORK: Inmitten schwerer Spannungen zwischen China und den USA reist US-Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag nach Peking. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Es ist unklar, was Yellen sich von ihrem Ausflug über den Pazifik erhofft. Die Finanzministerin spielte in den China-Beziehungen der Regierung (von US-Präsident Joe Biden) die Rolle des guten Cops. Sie sagte, dass jede Entkopplung der beiden Volkswirtschaften eine Katastrophe wäre. Die Kosten wären hoch, aber möglicherweise eher für China, da sich dessen Wirtschaft nach dem Ende seiner Corona-Lockdowns nicht so schnell erholt wie vorhergesagt. China braucht ausländische Investitionen und westliche Technologie. Gleichzeitig will Peking aber auch, dass die USA aufhören, Taiwan vor einer möglichen chinesischen Invasion zu schützen (...). (...)

Mit China zu sprechen ist notwendig, aber die Biden-Regierung war so sehr auf Gespräche und auf ein weiteres Treffen zwischen Xi (Jinping) und Biden aus, dass es unangemessen wirkt. Es ist für uns in Ordnung, wenn Biden die von Trump verhängten Zölle auf chinesische Konsumgüter lockert. Sie haben das Verhalten Chinas nicht beeinflusst, aber US-Verbrauchern geschadet. Alle anderen wirtschaftlichen Zugeständnisse müssen warten, bis China aufhört, sich wie ein militärischer Aggressor zu verhalten.»