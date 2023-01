Â«WSJÂ»: Biden-ErklÃ¤rungen zu geheimen Dokumenten Ã¼berzeugen nicht

NEW YORK: Zum Fund geheimer Dokumente in einem ehemaligen Privatbüro von US-Präsident Joe Biden schreibt das «Wall Street Journal»:

«Welche Götter auch immer das politische Drama der USA in diesen Tagen schreiben, sie haben auf jeden Fall einen Sinn für Humor. (...) Nachrichtenanalysten mahnen zur Vorsicht und merken an, dass sich dieser offenbare Missbrauch von Unterlagen von Trumps Aufbewahrung Hunderter geheimer Dokumente in seinem Anwesen Mar-a-Lago unterscheidet, die letztendlich eine außergewöhnliche FBI-Durchsuchung auslöste. Das stimmt mehr oder weniger. In Bidens Büro befanden sich viel weniger Dokumente, und er stritt sich nicht monatelang mit dem Nationalarchiv um das Recht, sie zu behalten.

Auf der anderen Seite hatte Biden als Vizepräsident - im Gegensatz zum Präsidenten - kein Recht dazu, Dokumente selbst freizugeben. (...) Biden hatte nicht einmal die Befugnis, solche geheimen Dokumente in einem privaten Büro aufzubewahren. (...) (Justizminister Merrick) Garland hat sich keinen politischen Gefallen getan, indem er diese Nachricht nicht sofort preisgab, als er von ihr erfuhr. Die Enthüllung so viele Wochen später mit den vorgefertigten Biden-Erklärungen klingt ein wenig geschönt. Ein Grund mehr, den Fall Mar-a-Lago ohne Strafverfolgung beizulegen und Trumps politische Zukunft der Entscheidung der Wähler zu überlassen.»