Von: Seweryn Malyk | 27.03.24

BANGKOK: Mit Slogans wie "believe" oder "make history together" versucht der thailändische Fußballverband, aber auch die Fanszene selbst, den Traum an einer Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als greifbar zu vermitteln.

Nach dem sensationellen 1:1-Unentschieden am vergangenen Donnerstag in Seoul war die Erwartungshaltung beim Rückspiel im Rajamangala Nationalstadion riesig. Vielleicht zu groß. Im zweiten Vergleich gegen den mehrfachen WM-Teilnehmer konnten die Gastgeber diesmal nicht an die vorherige Leistung anknüpfen und standen einem Kontrahenten gegenüber, der seine wenigen Möglichkeiten eiskalt nutzte. Beim Seitenwechsel hatte Südkorea zwar 70% Ballbesitz, aber nur genau einen Torschuss auf der Habenseite. Dieser reichte zur 0:1-Führung. In ähnlich abgeklärter Manier brachten Tottenhams Heung-min Son und Jin-seob Park (82.) den 3:0-Auswärtssieg unter Dach und Fach. Es waren die Torschüsse Nummer zwei und drei. Mehr sollten nicht dazukommen.

Durch den fast zeitgleichen 4:1-Sieg Chinas gegen Singapur ist die Rechnung für die zwei verbliebenen Partien Thailands klar. Sowohl am 6. Juni (in China), als auch am 11. Juni zu Hause gegen Singapur müssen Siege her. Nur dann kann gemeinsam Geschichte geschrieben werden. Der Glaube daran besteht nach wie vor.

Die Statistik:

Thailand - Südkorea 0:3 (0:1) Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien) Zuschauer: 45.458 Tore: 0:1 Jae-sung Lee (19.), 0:2 Heung-min Son (54.), 0:3 Jin-seob Park (82.)

So spielte Thailand:

Khammai (Bangkok Utd.) - Mickelson (Odense BK / Dänemark), Thongsong (Bangkok Utd.), Hemviboon (Buriram Utd.), Bunmathan (Buriram Utd.) ab 22. Bureerat (Port FC) - Pomphan (Bangkok Utd.), Chamratsamee (Buriram Utd.) ab 45.+2 Yooyen (BG Pathum Utd.) - Wonggorn (Muangthong Utd.) ab 65. Mueanta (OH Leuven / Belgien), Songkrasin (BG Pathum Utd.) ab 65. Arjvirai (Muangthong Utd.), Sarachat (H.C. Sapporo / Japan) - Chaided (Buriram Utd.)

Tabelle WM-Qualifikation Asien 2

Runde Gruppe C Platz Land Spiele Punkte Tordiff

1 Südkorea 4 10 11

2 China 4 7 1

3 Thailand 4 4 -2

4 Singapur 4 1 -10

(Erklärung: Platz 1-2 erreichen die nächste Qualifikationsrunde)