Von: Björn Jahner | 13.08.20

PATTAYA: Aufgrund zahlreicher Nachfragen bietet Peter Hirsekorn, Geschäftsführer des Begegnungszentrums Pattaya (BZ), am Samstag, 29. August um 11.00 Uhr im BZ einen Workshop an, in dem er die Vorgehensweise der Online-90-Tage-Meldung bei der Immigration schrittweise erklären wird.

Momentan ist die 90-Tage-Meldung (TM47) zwar ausgesetzt, aber ab Ende September wieder erforderlich. Wer nicht direkt bei der Immigration vorsprechen möchte, der kann die 90-Tage-Meldung auch online bequem von zu Hause aus durchführen.

Wer seine 90-Tage-Meldung gleich während des Workshops erledigen möchte, bringt nachfolgende Utensilien mit:

Laptop, Tablet, Smartphon etc.



Reisepass



Boarding-Pass und Flugnummer der letzten Einreise



Genaue Adresse in Thailand

Peter Hirsekorn steht während und nach dem Workshop für individuelle Fragen zur Verfügung. Das BZ bittet für die Teilnahme am Workshop um eine Spende von 50 Baht pro Teilnehmer. Anmeldung per E-Mail. Mehr über das Angebot im BZ erfahren Sie hier.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & Soi 13 / „Soi Borussia Park“). Standort auf Google Maps. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.00–19.00 Uhr.