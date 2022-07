PATTAYA: Diejenigen, die der Rückkehr des Wonderfruit Festivals entgegenfiebern, das dieses Jahr wieder – eingebettet in idyllischer Naturkulisse vor den Toren der Stadt – auf dem Siam-Country-Club-Areal veranstaltet wird, müssen nächste Woche schnell handeln, da die Organisatoren damit rechnen, dass die dieses Jahr limitierten Vorverkaufstickets innerhalb weniger Tage ausverkauft sein werden.

Festivalbesucher haben dieses Jahr nur sechs Tage Zeit für den Kauf und die Abholung der Vorverkaufstickets zum Spezialpreis, aufgeteilt in zwei Runden, teilten die Organisatoren der Presse mit und gaben an, dies geschehe aus Gründen der öffentlichen Gesundheit.

Foto: Wonderfruit

„Dieses Jahr werden wir die Anzahl der Tickets begrenzen“, teilten die Organisatoren diese Woche mit. „Es liegt in unserer Verantwortung, etwas Sinnvolles aufzubauen und gleichzeitig für das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Gemeinschaft zu sorgen.“

Die Organisatoren sagten nicht, ob die Entscheidung aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsbehörden oder aus eigenem Antrieb getroffen wurde.

Foto: Wonderfruit

Der Verkauf von Eintrittskarten (inkl. Camping) für die erste Phase beginnt am Montag (18. Juli 2022) um 19.00 Uhr und kostet 6.000 Baht. Der Preis wird alle 24 Stunden um 500 Baht erhöht, bis er am Donnerstag (21. Juli 2022) 7.000 Baht erreicht. Danach, so die Organisatoren, wird zu einem späteren Zeitpunkt eine nicht näher bezeichnete zweite Phase für weitere drei Tage beginnen.

Diejenigen, die diese Phase verpassen, müssen unter Umständen 15.000 Baht an der Abendkasse berappen.

Als Anreiz für die Aktion „Handeln Sie jetzt, und Sie werden belohnt“ hat das Festival angekündigt, dass diejenigen, die Vorverkaufskarten kaufen, nicht näher bezeichnete „Vergünstigungen und andere Belohnungen“ erhalten.

Einige Tickets wurden diese Woche für frühere Teilnehmer verkauft. Diejenigen, die dafür in Frage kommen, sollten ihr E-Mail-Postfach überprüfen.

Foto: Wonderfruit

Das Festival, das vor drei Jahren wegen der Pandemie abgesagt wurde, findet vom 15. bis 18. Dezember 2022 auf dem üblichen Gelände des Siam Country Club (Karte) südöstlich von Bangkok in der Provinz Chonburi nahe Pattaya statt.

Für weitere Informationen besuchen Sie Facebook.