PATTAYA: Das Musik- und Kunstfestival „Wonderfruit“, das wohl für jeden Festivalbesucher in Südostasien den Höhepunkt des Party-Kalenders darstellt, hat gerade seine Rückkehr angekündigt.

Hier sind alle Details zu „Wonderfruit 2023“, die bisher bekannt sind, einschließlich einer wichtigen Änderung beim Ticketkauf!

Das Festival findet dieses Jahr vom vom 14. bis 18. Dezember 2023, wieder in den berühmt-berüchtigten „The Fields“ auf dem Gelände des Siam Country Club, im Osten des Großraums Pattaya statt.

In diesem Jahr werden einige Dinge geändert. Zum einen wird es eine Obergrenze für die Besucherzahl geben, und zum anderen wird es in diesem Jahr nur einen öffentlichen Kartenverkauf geben. Wer Tickets für „Wonderfruit 2023“ haben will, muss gut aufpassen. Denn dieses Jahr wird nur ein 72-stündiger öffentlicher Verkauf durchgeführt. Der genaue Termin wurde noch nicht bekanntgegeben.

„Wonderfruit“ ist ein jährliches mehrtägiges Festival, bei dem Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Musik gefeiert werden. Es zieht jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an, die das Festivalgelände, auch bekannt als „The Fields“, erkunden. Das Festival läuft ohne Unterbrechung oder Sperrstunde, und die Besucher können Live-Musik, Workshops, Vorträge, Kunstinstallationen sowie Pop-up-Restaurants genießen. Die Veranstaltung wurde im Dezember 2014 ins Leben gerufen. Mehr erfahren Sie bei Wonderfruit.