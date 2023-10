Wombat-Nachwuchs zeigt sich im Zoo Hannover

Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.23

HANNOVER: Lange konnte man den Nachwuchs der Tasmanischen Nacktnasenwombat nur hören - nun zeigt sich das Jungtier im Zoo Hannover auch. Das dritte Jungtier der Wombats Maya und Kelly sei während der Zeit im Beutel sehr zurückhaltend gewesen, teilte der Zoo Hannover am Mittwoch mit. Deshalb weiß der Zoo noch nicht, welches Geschlecht der Nachwuchs hat. Nach 22 Tagen Tragzeit klettert der noch winzige Nachwuchs nackt und blind in den Beutel der Mutter und saugt sich an einer Zitze fest. Danach verbringt das Jungtier nach Angaben des Zoos noch sechs bis sieben Monate im Beutel.

Während die Tierpfleger bei seinen vorherigen Geschwistern schon früh das Hinterteil aus dem Beutel erspähen konnten, spitzte der kleine Wombat immer nur mit seiner nackten Nase aus dem Beutel. Das Geschlecht wird daher wohl erst bei einer Erstuntersuchung durch den Zootierarzt im November bekannt.

Bislang war der kleine Wombat eingekuschelt im Beutel seiner Mutter Maya gewesen. Von dort konnte man das Jungtier zwar keckern hören, aber nicht sehen.

Wer einen Blick auf den kleinen Wombat im Zoo erhaschen möchte, braucht viel Geduld und gute Augen. Das Tier hält sich dicht bei der Mutter und versteckt sich unter ihrem Bauch. Die Wombats Maya und Kelly sind mit ihrem Nachwuchs laut Zoo Hannover die einzigen Vertreter ihrer Unterart in Deutschland. Europaweit gibt es demnach 21 Tiere.