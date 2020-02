Von: Redaktion DER FARANG | 29.02.20

BANGKOK: Der Milliardär Charoen Sirivadhanabhakdi plant über seinen Immobilienarm Asset World Corp. den Bau des höchsten Wolkenkratzers im Land.

Die Fertigstellung wird für 2025 erwartet. Der Turm soll für 948 Millionen Dollar am Ufer des Flusses Chao Phraya in Bangkok entstehen, auch als Symbol für die Wachstumsstrategie von Asset World. Laut der Vorstandsvorsitzenden, Charoens Tochter Wallapa Traisorat, wird der Wolkenkratzer ein neues Wahrzeichen der thailändischen Hauptstadt werden. Ihr Unternehmen arbeitet mit Adrian Smith + Gordon Gill Architecture zusammen. Die Architekten hatten das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa in Dubai, entwickelt.

Der Turm wird neben dem Flaggschiff Asiatique am Fluss gebaut und soll Hotels, Geschäfte und Büros beherbergen. Asset World befindet sich separat in Gesprächen mit drei Hotelketten über mögliche Partnerschaften und arbeitet bereits mit Marken wie Marriott und Hilton zusammen. Das derzeit höchste Gebäude in Bangkok ist der Magnolias Waterfront Residences Tower 1 mit 315 Metern.

Das Unternehmen hat weitere ehrgeizige Pläne. Thailands größtes Kongresshotel soll am Strand von Pattaya mit mehr als 4.000 Zimmern errichtet werden. „Wir werden weitere Projekte hinzuzufügen, wir werden expandieren“, sagte Wallapa.