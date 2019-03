PARIS (dpa) - Wegen der Unterbringung von Terroristen nach den verheerenden Pariser Anschlägen von 2015 ist ein 32-Jähriger von einem Berufungsgericht zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Jawad Bendaoud war in erster Instanz noch freigesprochen worden, wie das Pariser Gericht am Freitag mitteilte.

Bei der Terrorserie im November 2015 hatten Terroristen des Islamischen Staats (IS) 130 Menschen getötet. In der Konzerthalle «Bataclan» richteten sie ein Massaker an, Bars und Restaurants wurden beschossen, am Stade de France sprengten sich Selbstmordattentäter in die Luft. Der IS hatte die Anschlagsserie für sich in Anspruch genommen.

Zwei überlebende Angreifer, unter ihnen der mutmaßliche Hintermann, waren in die Wohnung von Bendaoud geflohen. Sie kamen dort bei einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben, auch eine 26 Jahre alte Frau starb. Bendaoud hatte den Vorwurf zurückgewiesen, die Terroristen gekannt zu haben.