Wohnung in der Thappraya Road komplett ausgebrannt

Von: Björn Jahner | 27.06.20

PATTAYA: Polizei und Feuerwehr wurden am Freitag gegen 18.00 Uhr zu einem Condominium in der Thappraya Road Soi 9 gerufen, wo kurz vor Sonnenuntergang ein Brand in einer Wohnung im zweiten Stockwerk des Gebäudes entfachte.

Während die Polizei alle Einwohner des Apartmentkomplexes evakuierte und am Swimmingpool der Wohnanlage versammeln ließ, gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Wohnung, in der das Feuer entfachte, wurde durch die Flammen komplett zerstört.

Ein 24-jähriger Bewohner des Hauses hatte die Feuerwehr verständigt, als er bemerkte, dass Rauch aus der Wohnung drang. Seiner Aussage nach soll ein Tourist das Apartment gemietet haben. Die Brandursache ist bisher unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Keiner der Bewohner des Hauses wurde bei dem Vorfall verletzt oder getötet.