Von: Björn Jahner | 12.01.23

BANGKOK: Nach über zwei Jahren Corona-Pause wird am Samstag, 28. Januar 2023 von 09.00 bis 21.00 Uhr unter der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft der – eigentlich jährliche – „THAI.GER Charity Soccer Day“ auf dem Sportplatz der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok ausgetragen.

Geboten werden auch dieses Jahr wieder ein Erwachsenenturnier und ein Kinderturnier für Schülermannschaften. Neben Teams von der Christlichen Deutschen Schule in Chiang Mai (CDSC) nehmen auch einige „Werkselfen“ mit deutschem oder deutschsprachigem Hintergrund (z.B. Lufthansa, Stiebel Eltron) am Turnier teil.

Bild: THAI.GER Supporters Bangkok

Neben dem Turnier werden Aktivitäten für die ganze Familie geboten. Kinder dürfen sich auf viele sportliche Aktivitäten freuen. Mit einer Hüpfburg, Torwandschießen und vielem mehr wird garantiert keine Langeweile aufkommen. Für Speis und Trank sowie natürlich jede Menge Geselligkeit wird den ganzen Tag lang gesorgt. Die Besucher können sich auf dem Event außerdem auch über das Bildungsangebot der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok informieren.

Bild: THAI.GER Supporters Bangkok

Im Anschluss an das Turnier erfolgt die Pokalverleihung und eine ausgelassene Wohltätigkeitsparty mit einer Auktion zum guten Zweck, Musik und vielen Höhepunkten. Der Reinerlös des Turniers geht an das Mercy Center in Klong Toey. Die Einrichtung ermöglicht über 2.000 Kindern aus dem Bangkoker Slum einen Kindergartenplatz und bringt die Kids von der Straße in die Schule.

Bild: THAI.GER Supporters Bangkok

Der Eintritt zum THAI.GER Charity Soccer Day ist frei. Mehr Infos bei den THAI.GER Supporters Bangkok.

Ort: RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, 6/1 Ramkhamhaeng 184 Road, Minburi, Bangkok (Karte).