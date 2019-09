Wohltätigkeitslauf auf Bira Circuit

Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.19

PATTAYA: Auf Pattayas Rennstrecke Bira International Circuit wird zum zweiten Mal der „Run with Todd“ ausgetragen. Veranstalter ist am Samstag, 21. September, der Unternehmer und Rennfahrer Piti Bhirombhakdi und die Singha Corporation.

Die Stiftung Piti Bhirombhakdi wird den Erlös an andere gemeinnützige Organisationen verteilen. Von 17 bis 21 Uhr wird der „Run with Todd“ über die 2,41 Kilometer lange Rennstrecke in zwei Kategorien ausgetragen: über drei Runden mit insgesamt 7,23 Kilometer und ein Langstreckenrennen für Teams. Die Teilnehmer erhalten ein Souvenir-Shirt und eine Münze, einen Essens- und Getränkecoupon und beenden den Tag mit einem Konzert.