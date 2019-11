Von: Björn Jahner | 25.11.19

PATTAYA: Das erste „Rotary Club Phönix Pattaya Charity Golf Tournament“ auf dem Phoenix Golf & Country Club am 1. November fand mit einem Gala Dinner im Ballsaal des Renaissance Pattaya Resort & Spa in Na-Jomtien seinen krönenden Abschluss.

Die prestigeträchtige Trophäe, die von I.K.H. Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn exklusiv für das Wohltätigkeitsturnier zuguns­ten des Kinderschutzzentrums (CPDC) der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) und des Deutschen Hilfsvereins (DHV) zur Verfügung gestellt wurde, erkämpfte sich der Koreaner Jung Chum. Im Anschluss an die feierliche Siegerehrung erhielt Past President Peter Schlegel vom amtierenden Präsidenten Diether Barth die Anerkennung als Paul Harris Fellow. Grund zur Freude hatten auch HHNFT-Leiterin Radchada Chomjinda und die Vertreter des DHV: Dank der großzügigen Spende des Rotariers und Berliner Unternehmers Axel Brauer erhielten beide Organisationen einen Scheck im Wert von je 500.000 Baht. Die Kinder des CPDC bedankten sich bei den Mitgliedern des Service-Clubs mit einstudierten Tänzen, bevor Barry Upton und Elvis Arthur mit ihren rockigen Sounds das Bühnenprogramm übernahmen. Beeindruckt vom Erfolg der Veranstaltung zeigte sich auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand S.E. Georg Schmidt, der die Schirmherrschaft für das Wohltätigkeitsturnier übernahm und zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt wurde. Zur weiteren Prominenz aus Diplomatie und Wirtschaft zählten unter anderem der Geschäftsführer der Deutsch-Thailändischen Handelskammer (GTCC) Dr. Roland Wein und der deutsche Konsul in Chiang Mai Hagen E.W. Dirksen, der auch das Amt des Vizevorsitzenden beim DHV bekleidet.

Infos: Rotary Club Phönix Pattaya.