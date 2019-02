Written by: Björn Jahner | 17/02/2019

BANGKOK: Bald steht er wieder an, der traditionelle Frühlingsputz! Der perfekte Zeitpunkt also, um sich von Sachen zu trennen, für die man einfach keine Verwendung mehr hat oder die unnötig Platz in der ohnehin schon viel zu kleinen Condo-Wohnung rauben. Doch wohin mit dem ganzen Krempel, wenn man ihn nicht einfach in der Mülltonne entsorgen will? Die Redaktion verrät einige wertvolle Tipps, wie man in Bangkok nachhaltig ausmis­ten und dabei sein grünes Ego polieren kann!