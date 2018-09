KHON KAEN: Die Behörden der Nordostprovinz Khon Kaen haben Drogendealern und -konsumenten mit wöchentlichen Razzien den Kampf angesagt.

Mit zeitgleich durchgeführten Einsätzen setzen sie die Szene enorm unter Druck. Zuletzt traf es vier Jugendliche in Khon-Kaen-Stadt am Montag. Bei dem Einsatz beteiligten sich neben Beamten der Polizei auch Soldaten, Gemeindeführer und Beamte der Antidrogenbehörden. Die Einsatzkräfte schlugen zeitgleich in zehn verschiedenen Lokalitäten in der Innenstadt zu und beschlagnahmten 267 Methamphetamin-Pillen, „Ya Ba“ genannt“, sowie sieben Gewehre, zwei Pistolen und drei Macheten.

Gemäß Provinzgouverneur Somsak Jungtrakul setzen die Behörden im Kampf gegen Drogen auf eine neue Strategie. Um den Konsum von Rauschgift in städtischen Gemeinschaften zu unterdrücken, appellieren sie an die Mithilfe der Lokalbevölkerung. Sie wird aufgefordert, illegale Aktivitäten wie Drogenhandel in ihren Gemeinschaften den Behörden zu melden. Um sie keiner Gefahr auszusetzen, wird ihnen Anonymität garantiert.