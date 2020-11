Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Auf der Website der „Royal Gazette“ wurde eine Ankündigung der Polizei veröffentlicht, in der detailliert beschrieben wird, wie und wo Autofahrer ihre Strafmandate bezahlen können.

Die Ankündigung wurde vom nationalen Polizeichef General Suwat Chaenyodsuk unterzeichnet und legt fest, dass Autofahrer, die einen Strafzettel erhalten, das Bußgeld innerhalb des angegebenen Datums wie folgt bezahlen müssen:

- Polizeidienststelle in dem Gebiet, in dem der Strafzettel ausgestellt wurde.

- Jede andere Polizeistation im Land.

- Per Zahlungsanweisung oder Bankscheck an den nationalen Polizeichef mit Kopie an die im Strafmandat angegebene Polizeidienststelle.

- Elektronisch per Kreditkarte oder auf anderem Wege wie folgt: Bank, Geldautomat (ATM).

Der Fall gilt als abgeschlossen, sobald die Autofahrer ihre Geldstrafe über die in der Bekanntmachung angegebenen Methoden und Orte bezahlen.