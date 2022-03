Wo Thailands freundlichste Menschen leben

KRABI: „Ich bin in Krabi geboren“, erzählt Khun Pipat von der Touristenpolizei. „Schon meine Mutter hat mich so erzogen, dass ich höflich, hilfsbereit und zuvorkommend bin. Auch unsere Stadtväter weisen uns immer wieder darauf hin, Fremden gegenüber gastfreundlich zu sein.“

Ob diese Hinweise der Stadtväter gefruchtet haben, oder ob es in den Genen der Bevölkerung liegt, ist schwer zu sagen. Tatsache ist, dass Krabi im Rahmen der Booking.com Traveller Review Awards 2022 zur gastfreundlichsten Stadt Thailands gewählt wurde (siehe DER FARANG vom 01.02.22).

Relaxter Alltag am Krabi River

In der charmanten Provinzhauptstadt am Krabi River scheinen die Bewohner relaxter als in anderen Städten. Sie scheinen sich langsamer zu bewegen, rücksichtsvoller zu fahren und den Fußgängern Vortritt zu lassen.

Doch nicht nur wegen der freundlichen Menschen lohnt es sich, ein paar Tage in Krabi Town zu verbringen. Es sind auch nicht die Sehenswürdigkeiten, die das Städtchen so reizvoll machen. Es ist das Eintauchen in das authentische thailändische Leben: das Schlemmen auf einem der beiden Nachtmärkte oder in der Walking Street am Wochenende, der Bummel durch das Provinzkaufhaus oder der Besuch eines gemütlichen Cafés. Auf dem Maharat-Morgenmarkt, der schon um 4 Uhr öffnet, sollte man die Gerüche und Geräusche in sich aufnehmen und mit den freundlichen Verkäuferinnen schäkern, die sich übrigens freuen, wenn sie fotografiert werden.

Die Provinz Krabi umfasst 130 Inseln, die mit traumhaften Stränden gesegnet sind, im Bild Koh Phi Phi.

Mitten in der Stadt erhebt sich der weiße Tempel Wat Kaew, der über eine beindru­ckende Drachenkopftreppe zugänglich ist. Zwischen Mönchen und Gläubigen fühlt man sich in das einheimische Leben integriert. Auch bei einer angenehmen Fußmassage sitzt man garantiert nur unter Thailänderinnen. Morgens und abends lohnt ein Spaziergang auf der Uferpromenade. Hier nutzen die Stadtbewohner die kühle Tageszeit zum Joggen und für gymnastische Übungen. Außergewöhnlich sind die vielen künstlerisch interessanten Skulpturen entlang der Promenade. Tatsächlich begegnet man Kunstgegenständen in diesem Städtchen auf Schritt und Tritt. Selbst die Verkehrsampeln sind Kunstwerke. Am berühmtes­ten ist die Krabben-Statue am Krabi River. Thailänder vom ganzen Land lassen sich gerne davor in verschiedenen Posen fotografieren. Von hier aus sieht man auch gut das Wahrzeichen der Stadt, die beiden etwa 100 Meter hohen markanten Felsen, die sogenannten Khao Khanap Nam, die aus der Flusslandschaft ragen.

Krabi Town ist kein typischer Urlaubsort mit teuren Hotels. Hier treffen sich eher Rucksackreisende oder Langzeit-Traveller. Die Unterkünfte sind günstig und das Städtchen eignet sich gut, um Ausflüge in die spektakuläre Umgebung zu unternehmen. Sehr schön übernachtet man im Krabi River Hotel direkt am Fluss oder im blau-weißen Chanchalay Hip Hostel, das einen mediterranen Charme ausstrahlt.

Inseln und Strände

Der Bär steppt also nicht in der Stadt sondern an einem der spektakulären Strände mit Blick auf die imposanten Kalksteinfelsen.

Ao Nang ist das touristische Zentrum der Region. In diesem Ort findet man eine riesige Anzahl an hervorragender Hotels, ein quirliges Nachtleben, Restaurants, Massagesalons, Fish-Spas und was sonst noch so dazu gehört. Der Ao Nang Beach ist weder ruhig noch schön aber dennoch hoch frequentiert.

Wer es lieber ruhig haben möchte, sollte den Klong Muang Beach als Feriendomiziel wählen, etwas nördlich von Ao Nang. An einem schönen breiten Sandstrand haben sich neben einigen günstigeren Unterkünften auch mehrere 5-Sterne Hotels angesiedelt.

Die Raily-Halbinsel wartet mit den schönsten Landschaften der Krabi Region auf, mit türkisblauem Meer, wilden Affen, Postkartenstränden und spektakulären Kalkfelsen. Die Gegend ist nicht nur bei Kletterern beliebt, sondern zieht auch, vor allem tagsüber, Massen von Touristen an.

Nur wenige Kilometer von Krabi Town befindet sich die „Tiger Cave“, in der einst ein riesiger Tiger lebte.

Wer es noch schafft, in Corona-Zeiten die Gegend zu bereisen, wird von der Halbinsel mit der Railay Beach, der Phra Nang Beach oder der Tonsai Beach verzaubert sein. Der Railay Beach liegt zwar auf dem Festland, kann aber nur mit dem Boot erreicht werden.

In der Provinz Krabi gibt es sage und schreibe 130 Inseln, von denen eine schöner als die andere ist. Die meisten sind unbewohnt. Viele kann man in Tagesausflügen von einem Touristenort aus erreichen. Nur auf wenigen gibt es Unterkünfte, zum Beispiel auf Koh Hong, Koh Poda, Koh Si Boya, Koh Cham, Koh Yung, Koh Lanta und Koh Phi Phi.

Koh Phi Phi! Wer hat nicht schon davon gehört? Seit dort „The Beach“ mit Leonardo di Caprio gedreht wurde, ist die Insel berühmt. Die malerische Maya Bay, die als Filmkulisse diente, wurde von Touris­ten aus aller Welt regelrecht überrannt, so dass sie wegen Umweltschäden für mehr als drei Jahre komplett gesperrt wurde. Seit Januar 2022 ist die Bucht wieder geöffnet – allerdings unter strengen Auflagen.

Doch auch auf Koh Phi Phi Don befinden sich grandiose Strände. Wer nicht die Partymeile sucht, wird an der ruhigeren Long Beach mit glasklarem Wasser belohnt. Ab dem ersten Schritt ins Wasser fühlt man sich wie im Aquarium.

Ein berühmter Tempel

Eine Attraktion, die man nicht missen sollte, ist der nur wenige km von den Stränden und der Stadt entfernte legendäre Tiger Cave Tempel, auch Wat Tham Suea genannt. Ein riesiger Tiger wurde einst in der Höhle entdeckt und die Tigerpfotenabdrücke an den Höhlenwänden sind noch immer zu sehen. Heute sind es nicht Tiger, die den Tempel bevölkern, sondern Affen. Sie haben ein gutes Leben hier, denn sie werden von den Mönchen mit reichlich Futter verwöhnt.

Das besondere Highlight dieses Tempels ist der rund 238 Meter hohe Kalksteinfelsen, der über 1.260 Stufen zu erklimmen ist. Einige der Stufen sind relativ niedrig, manche aber kniehoch. Oben angekommen erwarten einem ein riesiger sitzender goldener Buddha und eine atemberaubenden Aussicht über Krabis Felsenlandschaft bis hin zum Meer. Obwohl der Aufstieg zur Mittagsstunde besonders gut fürs Karma sein soll, ist man zu dieser Zeit höchstwahrscheinlich alleine hier oben.

Leuchtende Seen und heiße Quellen

Wer Naturpools und heiße Quellen liebt, sollte unbedingt einen Ausflug nach Khlong Thom unternehmen, etwa 50 km von Krabi entfernt.

Es gibt nur wenige Seen in Thailand, die diese smaragdfarbene Leuchtkraft des Emerald Pools (Sra Morakots) besitzen. Die Farbe wird von Bakterien und Algen im Wasser und dem Tageslicht bestimmt.

Schon der Weg zum See ist ein Erlebnis. Ein 2,5 km langer betonierter Stelzenweg führt über glucksende Bäche, stille Seen, sumpfiges Gelände und immergrünen Regenwald. Und plötzlich leuchtet dieses Türkis auf: der berühmte Emerald Pool! In diesem See zu baden ist einfach unvergesslich.

Etwas weiter entfernt liegt der nicht weniger beindru­ckende tiefblaue Blue Pool. Er ist allerding nur von 10-15 Uhr zugänglich und von Mai-Oktober geschlossen Es macht Sinn, diese Seen am frühen Morgen zu besuchen, denn sie sind nur ohne Touristenmassen ein Highlight. Die Kasse öffnet um 8.30 Uhr, der Eintritt kostet 200 Baht pro Tourist.

Im selben Dschungel-Reservat wie der Emerald Pool und nur 11 km entfernt liegt der Heiße Wasserfall (Nam Tok Ron). Das Wasser stammt aus Thermalquellen, die tief unter der Erde in Vulkankammern entspringen. Das Wasser mischt sich mit kühlem Wasser so, dass es im Badebereich eine angenehme Temperatur von 35 bis 40 Grad Celsius hat. Die im Thermalwasser gelösten Mineralsalze sollen bei Rheuma, Ischias und Hautbeschwerden helfen.

Wenn man das künstlich angelegte Schwimmbad links liegen lässt kommt man zur eigentlichen Attraktion, dem Hot Waterfall. Es handelt sich dabei nicht um einen großen Wasserfall sondern um einen Bachabschnitt mit kleinen Kaskaden mit ausgehöhlten Mulden. In diesen natürlichen Badewannen kann man bequem sitzen und seinen Hot-Tub-Whirlpool im Dschungel genießen. Die Kaskaden münden in einen größeren Bach, der sich in der Trockenzeit zum Abkühlen und Schwimmen eignet.

Der Heiße Wasserfall ist täglich von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet und kostet für Ausländer 200 Baht Eintritt. Ab 16 Uhr kann man mit weniger Besuchern rechnen.

Anreise

Der Krabi International Airport wird mehrmals täglich ab Bangkok in 80 Min. angeflogen. Vom Airport aus dauert es nochmals eine knappe Stunde mit Taxi, Minibus oder Bus bis ins Stadtzentrum oder nach Ao Nang. Der Linienbus von Bangkok benötigt für die Strecke 14 Stunden. Von Phuket aus ist Krabi in 2–3 Stunden mit Taxi, Minibus oder Linienbus zu erreichen.

