Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

Ein Leser meint beobachtet zu haben, dass die Zahl der Straßenhunde abgenommen hat:

Sehr geehrte Redaktion, seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die ganzen Straßenhunde, welche man sonst an jeder Ecke und auch abschnittsweise auf den Autobahnen sieht, verschwunden sind. Nicht einmal vereinzelte Köter sind in Sicht...! Was ist los? Wurde die Tiere etwa zu Futter geschreddert?

Andreas Klinger

Anm. d. Red.: In vielen Städten im Land wurden Straßenhunde eingefangen, um sie gegen Tollwut zu impfen. Während einige in Tierheimen untergebracht wurden, die noch über freie Kapazitäten verfügen, wurden andere nach der Impfung wieder in ihr Revier zurückgebracht. Dass die Streuner zu Futter verarbeitet werden, kann die Redaktion nicht bestätigen.

