31.08.19

SHENZHEN (dpa) - Die französischen Basketballer ziehen für den WM-Auftakt gegen das deutsche Team in China reichlich Motivation aus der Niederlage bei der EM 2017.



«Sie sind das letzte Team, das uns in einem Turnier geschlagen hat. Wir würden gerne Revanche nehmen», kündigte Trainer Vincent Collet vor der Partie am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) in Shenzhen an und zollte großen Respekt. «Sie haben ein sehr junges Team, das sich weiter verbessert hat. Dennis Schröder ist ein dominanter Aufbauspieler, einer der besten bei der WM. Dazu haben sie auch gute Schützen auf den großen Positionen.»

Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds im Achtelfinale mit 84:81 gegen Frankreich gewonnen. «Wir sind im letzten Viertel eingebrochen. Schröder hat den Unterschied gemacht», erinnerte Collet an die Partie. Beide Teams sind bei der WM in der Gruppe G favorisiert auf den Einzug in die Zwischenrunde, in den weiteren Duellen geht es gegen die Außenseiter Dominikanische Republik und Jordanien.

Der französische NBA-Star Nicolas Batum schwärmte vor der Partie in höchsten Tönen vom inzwischen zurückgetretenen Superstar Dirk Nowitzki. «Wir reden vom größten Spieler Europas», sagte der Flügelspieler der Charlotte Hornets auf die Frage nach einem Vergleich der Teams mit und ohne Nowitzki. «Sie sind schneller, als sie mit ihm gespielt haben. Aber er hat große Erfolge mit dem Nationalteam.»