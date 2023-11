WM-Quali: Thailand unterliegt China 1:2

Von: Björn Jahner | 17.11.23

Theerathon Bunmathan von Thailand (M.) in Aktion während des Qualifikationsspiels zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Thailand und China in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die thailändische Fußballnationalmannschaft startete am Donnerstag (16. November 2023) mit einer 1:2-Heimniederlage gegen China in die Qualifikationsphase für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Das Rajamangala-Nationalstadion in Bangkok erlebte eine intensive Partie, die von aufregenden Toren geprägt war.

Bereits in der 23. Minute eröffnete Sarach Yooyen den Torreigen für die Thailänder mit einem beeindruckenden Weitschuss. Doch die Freude währte nicht lange, denn der chinesische Stürmer Wu Lei glich nur sechs Minuten später in der zweiten Runde der Asien-Qualifikation (Gruppe C) aus.

Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als der eingewechselte Wang Shangyuan mit einem präzisen Kopfball aus kurzer Distanz den Endstand von 1:2 für die „War Elephants“ besiegelte.

Thailändische Fans jubeln während des Qualifikationsspiels zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Thailand und China in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

Thailand, derzeit auf Platz 112 der FIFA-Weltrangliste, wird bereits kommenden Dienstag (21. November 2023) nach Singapur reisen, während China, auf Platz 79, Südkorea empfangen wird. Letztere setzten sich am Donnerstag souverän gegen Singapur durch, ein 5:0-Sieg, der die Stärke der Mannschaft unter Beweis stellte.

Chinesische Fans feiern den Sieg ihrer Mannschaft nach dem Qualifikationsspiel zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Foto: epa/Narong Sangnak

Die neun Gruppen der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) kämpfen um die begehrten Plätze in der nächsten Runde, wobei die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe weiterkommen werden. Insgesamt stehen für die AFC-Teams bei der erweiterten WM 2026 acht direkte Plätze und die Möglichkeit eines weiteren in den interkontinentalen Playoffs auf dem Spiel.

Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko statt. Fußballfans dürfen sich auf ein spektakuläres Turnier freuen, bei dem die besten Teams aus aller Welt um den begehrten Titel kämpfen werden.