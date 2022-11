Von: Björn Jahner | 25.11.22

Wetten gegen Geldeinsatz sind in Thailand verboten. Foto: The Nation

BANGKOK: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden seit Beginn der Fußballweltmeisterschaft am vergangenen Sonntag mehr als 1.200 Personen wegen angeblicher Beteiligung an illegalen Glückss. festgenommen.

Generalleutnant Panurat Lakboon, stellvertretender Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei, sagte, dass zwischen dem 19. und 23. November insgesamt 1.154 Personen im Zusammenhang mit illegalen Fußballwetten verhaftet worden seien.

Unter den Verhafteten seien 21 Spielveranstalter, 1.126 Wettende und sieben Wettempfänger gewesen, sagte er. Darüber hinaus wurden 120 Personen wegen illegaler Wetten auf die Ergebnisse der Fußballweltmeisterschaft im Internet verhaftet, darunter sieben Veranstalter und 113 Wettende, sagte Generalleutnant Panurat.

Insgesamt seien 1.274 Personen verhaftet und 61.410 Baht Bargeld beschlagnahmt worden, wobei Wetten im Gesamtwert von 258.913 Baht abgeschlossen worden seien, sagte er.