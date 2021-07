Witz statt Bekenntnis: Petkovic verspricht Journalisten Provision

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.21

ZÜRICH: Nationaltrainer Vladimir Petkovic hat nach der starken EM mit der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft erneut ein Treuebekenntnis vermieden und sich diesmal in einen Witz gerettet. «Ich habe immer gesagt, wenn jemand Beziehungen hat, kann er sich bei mir melden. Dann kriegt er meine Mailadresse und am Ende eine Provision», sagte Petkovic nach der Rückkehr in Zürich am Samstag auf die Frage, ob er einen Verbleib garantieren könne: «Die einen kriegen 20 Prozent, die anderen weniger.»

Petkovic, der mit sieben Jahren Amtszeit schon jetzt Schweizer Rekord-Trainer ist und mit den Eidgenossen erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Spanien ausschied, soll unter anderem von Fenerbahce Istanbul und Zenit St. Petersburg umworben sein. «Fenerbahce hat einen Trainer», sagte er am Samstag. Tags zuvor hatte er über St. Petersburg nur gesagt, dass das «eine schöne Stadt» sei.

Der Schweizer Verbandspräsident Dominique Blanc geht derweil fest von einem Verbleib des 57-Jährigen aus. «Das ist im Moment gar kein Thema», antwortete er auf die Frage nach einem möglichen Abgang: «Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung des Trainers. Er hat einen Vertrag bis Ende 2022. Und das ist klar.»

Petkovic erklärte derweil, er traue dem Team noch mehr zu. «Ich habe viele Nachrichten aus aller Welt bekommen. Wir werden besser und sympathischer wahrgenommen. Aber von diesem Punkt aus will man unbedingt weitere Schritte nach vorne machen», sagte er: «Diese Mannschaft hat das Potenzial, sich weiter zu verbessern.

Das Team um Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach wurde am Samstagmittag von knapp 500 Fans am Flughafen in Zürich empfangen und bejubelt. «Wir haben viel mitbekommen, wie die Stimmung hier in der Schweiz war, mit welcher Euphorie ihr uns angefeuert haben», sagte Sommer: «Und ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft und wie wir dieses Turnier gemeistert haben.»