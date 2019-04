Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

BANGKOK: Die Verkehrspolizisten der Hauptstadt müssen ihr Wissen über neue Verkehrsgesetze unter Beweis stellen.

Laut Generalmajor Jirasan Kaewsaeng-ek, dem stellvertretenden Polizeichef der Metropole, treten im Mai mehrere Gesetzesänderungen in Kraft. Sie seien vom Übergangsparlament am 22. Februar in letzter Lesung beschlossen worden. Darunter sei auch das neue Gesetz, dass Verkehrssünder nach einem Punktesystem bestraft werden. Die Polizeileitung geht davon aus, dass ihre Beamten über die Änderungen nur unzureichend informiert sind. Deshalb müssen sie eine Prüfung ablegen.