Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.18

BANGKOK: Bei der Mehrheit der Thais herrscht großes Unwissen über das bei den bevorstehenden Parlamentswahlen geltende Wahlsystem.

Unter dem neuen Wahlsystem können die Wähler nur eine Stimme abgeben. Bei den letzten Urnengängen hatten Frauen und Männer zwei Stimmen: für einen Kandidaten im Wahlkreis und für die Parteienliste. Künftig zählt die Stimme sowohl für den Wahlkreiskandidaten als auch für die Parteienliste. Mithin können die Wähler ihre Stimme nicht splitten.

Auf die Frage von Nida Poll, ob sie wussten, wie viele Stimmzettel sie bei der nächsten Wahl abgeben werden, sagte eine große Mehrheit (77,8%) "Nein", und nur 22,2 Prozent gaben an, dass sie sich bewusst waren, nur einen Stimmzettel abzugeben. Auf die Frage, ob sie wussten, dass die Kandidaten unter dem neuen System in jedem Wahlkreis eine eigene Nummer haben werden - und nicht wie in den vorangegangenen Wahlen die landesweit eindeutige Nummer -, sagten 82,79 Prozent "Nein", während 17,21 Prozent mit „Ja“ antworteten.

Eine große Mehrheit von 95,8 Prozent sagte, dass sie wählen werden. 2,22 Prozent hingegen wollen definitiv nicht zur Wahl gehen. 1,98% waren unsicher oder gaben keinen Kommentar ab. Auf die Frage, auf welcher Grundlage sie für einen Kandidaten stimmen werden, gaben 47,02 Prozent an, dass sie nach der Parteipolitik entscheiden werden. 19,62 Prozent sind noch unentschieden. 14,15 Prozent sagten, dass sie für den Kandidaten ihrer bevorzugten Partei stimmen werden. 13,91 Prozent gaben an, ihre Entscheidung werde sich auf einzelne Kandidaten stützen. Und 5,30 Prozent sagten, sie würden für den Kandidaten der Partei stimmen, die ihre bevorzugten Kandidaten als Premierminister vorschlägt.

Die Umfrage wurde am 5. und 7. November von 1.261 Personen ab 18 Jahren durchgeführt, die im ganzen Land über verschiedene Bildungs- und Berufsstufen verfügten.