«Wischiwaschi-Sprache»: Kritik an Asean-Erklärung zu Myanmar

JAKARTA: Die Außenminister der Asean-Staaten haben sich am Donnerstag bei einem Treffen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta besorgt über die anhaltende Gewalt im Krisenland Myanmar gezeigt. Bei dem Treffen der Vereinigung südostasiatischer Staaten (Asean) ging es auch darum, wie ein im April 2021 mit dem ehemaligen Birma vereinbarter «Fünfpunkteplan» vorangetrieben werden kann. Dieser sieht ein Ende der Gewalt und einen Dialog mit den gesellschaftlichen Kräften in dem südostasiatischen Land vor. Der Abschlusserklärung zufolge gab es bei dem Treffen jedoch keine konkreten Fortschritte.

Myanmar versinkt seit einem Militärputsch vor mehr als eineinhalb Jahren in Chaos und Gewalt. Erst am Wochenende hatte das Militär bei einem Luftangriff auf ein Konzert im Norden des Landes etwa 60 Menschen getötet. Mitte November findet in Kambodscha ein Asean-Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt. Kambodscha hat in diesem Jahr den Vorsitz des Staatenbundes, dem zehn Länder angehören.

Die Erklärung der Außenminister sei «business as usual» («Geschäft wie üblich»), kommentierte der Asien-Experte Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Junta habe bislang keinen einzigen Punkt des Plans umgesetzt. «Anstelle der Wischiwaschi-Sprache (...) muss die Asean hart vorgehen und klare, zeitgebundene Menschenrechtsnormen für Myanmar festlegen.» Dazu gehöre die Freilassung politischer Gefangener, ein Ende der Angriffe auf Zivilisten und Schritte in Richtung einer demokratischen Regierung.