Von: Björn Jahner | 28.10.18

PATTAYA: Der Östliche Wirtschaftskorridor („Eastern Economic Corridor“, EEC), eine über 300.000 Rai große Sonderwirtschaftszone für zukunftsträchtige Hightech-Industriezweige und Luftfahrt, die in den drei Ostküstenprovinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong entsteht, hat das Hotelgewerbe in Pattaya als EEC-Hauptstadt zu milliardenschweren Investitionen veranlasst. Mit Neueröffnungen und aufwendigen Renovierungen wirft sich die Tourismusbranche des Seebads in Schale, um die in naher Zukunft verstärkt die Region besuchenden Geschäftsreisenden, ausländischen Fachkräfte und natürlich ebenfalls Urlauber zu beherbergen. Auch die Eröffnung des 7,5-Milliarden-Baht-Einkaufszentrums Terminal 21 Pattaya (mehr auf den Seiten 28, 29, 31, 32) zeigt auf, wohin die (touristische) Reise geht.