Wirtschaftliche Ängste lassen die Bevölkerung sparen

Von: Björn Jahner | 26.11.19

54 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, auf das Shoppen neuer Kleidung zu verzichten und wenn doch, nur im Preis reduzierte Kleidung zu kaufen. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Laut einer Umfrage der Suan Dusit Rajabhat University bzw. Suan Dusit Poll wirken sich die politischen und sozialen Ängste der Bevölkerung auch auf ihr Konsumverhalten aus. Die schwache Wirtschaftsleistung des Landes hat die Menschen erreicht und dazu geführt, dass sie ihre Ausgaben reduzieren. Die Umfrage wurde zwischen dem 19. und 23. November mit 1.174 Teilnehmern durchgeführt.

Auf die Frage, wie sie ihre Ausgaben reduzieren, gaben 69 Prozent der Befragten an, auf unnötige Ausgaben zu verzichten. Unter anderem für Reisen, Einkaufen, Partys und Luxusgüter. 40 Prozent verbringen mehr Zeit zu Hause und kochen ihr Essen selbst; 22 Prozent setzen sich einen finanziellen Rahmen für ihre Ausgaben, den sie nicht überschreiten; 21 Prozent kaufen Waren nur zu reduzierten Preisen im Rahmen Sonderverkaufsaktionen; und 19 Prozent probieren ihr Einkommen mit Nebenjobs aufzubessern.

Im Hinblick auf Einsparungen bei den grundlegenden Lebenshaltungskosten – Nahrung, Unterkunft, Kleidung und medizinische Versorgung – informierten 62 Prozent, dass sie Kosten einsparen, indem sie selbst kochen und weniger auswärts essen; 37 Prozent, dass sie sich für Speisen einen festen Betrag setzen, den sie nicht übersteigen; 23 Prozent, dass sie nur so viele Kochzutaten kaufen, wie sie für das Zubereiten eines Gerichtes benötigen und Übriggebliebenes aufbewahren.

65 Prozent gaben an, Strom und Wasser sparsam zu nutzen; 39 Prozent halten ihre Haushaltsgeräte gut in Schuss, während 15 Prozent angaben, sich ein günstiges Haus zu mieten oder sich eine Unterkunft mit Freunden oder Verwandten zu teilen.

In puncto Kleidung gaben 54 Prozent an, weniger zu shoppen und wenn doch, dann nur im Rahmen von Sonderverkaufsaktionen mit reduzierten Preisen; 40 Prozent sagten, auf Einkäufe zu verzichten und stattdessen alte Kleidung zu tragen oder Kleidungsstücke mit Geschwistern zu tauschen, 16 Prozent gaben an, Second-Hand-Kleidung zu kaufen.

Um medizinische Kosten gering zu halten, gaben 60 Prozent an, regelmäßig Sport zu treiben und sich jährlich einer Gesundheitsuntersuchung zu unterziehen. 32 Prozent nutzen staatliche Sozialversicherungs- oder Sozialversicherungsansprüche für die medizinische Versorgung; und 28 Prozent achten auf ihre Gesundheit, indem sie hauptsächlich gesunde Lebensmittel essen.

Auf die Frage, welche Kosten sie hingegen nicht reduzieren können, benannten 63 Prozent Transportkosten wie Fahrpreise für Busse und Bahnen an; 50 Prozent medizinische Kosten; 24 Prozent verschiedene Arten von Ratenzahlungen, unter anderem für Häuser, Autos und Kreditkarten; 20 Prozent erwähnten die Studiengebühren für ihre Kinder; und 18 Prozent gaben sogenannte „Sozialsteuern“ an.