Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

Reklame für ein neues Einzelhandelsprojekt in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Universität der thailändischen Handelskammer (UTCC) glaubt, dass die Wirtschaft des Landes trotz des anhaltenden Handelskriegs zwischen den USA und China stark bleibt.

Laut Thanawat Polvichai, Direktor des Wirtschafts- und Wirtschaftsprognosezentrums der UTCC, hat das Land die Auswirkungen des globalen Handelskriegs bisher kaum zu spüren bekommen. Die Wirtschaft werde trotz steigender Rohölpreise auf dem Weltmarkt und die geringere Anzahl chinesischer Touristen, die in Thailand ankommen, wachsen. Wenn das Land bis November das Vertrauen der chinesischen Touristen zurückgewinnen könne, verbunden mit hohen Regierungsausgaben, rechnet Thanawat bei der Gesamtwirtschaft in diesem Jahr mit einem Plus von 4,6 Prozent. Für 2019 sagt er voraus, dass die Infrastrukturprojekte der Regierung und der Ausbau des östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) das Wachstum der Wirtschaft bestimmen werden. Es werde zwischen 4 und 4,5 Prozent liegen.