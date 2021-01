Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.21

Garküchenbetreiberin in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts könnte in diesem Jahr aufgrund von Unsicherheiten über die Wirksamkeit von Impfstoffen und verringerten fiskalischen Anreizen unter die Prognose von 3,2 Prozent fallen, heißt es in dem jüngsten Bericht des Monetary Policy Committee (MPC).

Das MPC ist ein siebenköpfiges Gremium der Bank of Thailand, das den Benchmark-Zinssatz festlegt. Das Komitee hat den Leitzins von 0,5 Prozent beibehalten, ein historischer Tiefstand. Anfang letzten Jahres wurden drei Zinssenkungen vorgenommen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen.

Unsicherheiten bezüglich der aktuellen Covid-19-Situation sowie Unsicherheiten bezüglich der Wirksamkeit des Impfstoffs und der Durchimpfungsrate in Thailand könnten den Fortschritt bei der Aufnahme ausländischer Touristen und die Erholung des Tourismus beeinflussen, so der MPC. Die prognostizierte Zahl der Ankünfte ausländischer Touristen wurde nach dem erneuten Virenausbruch nach unten korrigiert. Die Zentralbank sagt voraus, dass die Zahl der Ankünfte ausländischer Touristen im Jahr 2021 bei 5,5 Millionen liegen wird, ein Rückgang gegenüber einer früheren Prognose von 9 Millionen. Thailand registrierte in den ersten elf Monaten des Jahres 2020 6,7 Millionen ausländische Touristen, ein Rückgang von über 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.