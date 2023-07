Von: Björn Jahner | 11.07.23

BANGKOK: In Übereinstimmung mit der Regierungspolitik zur Förderung der Elektroautoindustrie schließen sich private Unternehmen in Thailand zusammen, um eine größere Anzahl von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) zu installieren.

Der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, EVLOMO Technologies, hat kürzlich seine Zusammenarbeit mit Schneider Electric (Thailand) bekanntgegeben, um 100 neue Ladestationen im Königreich zu installieren. Laut Nicole Wu, CEO und Direktorin von EVLOMO, werden die neuen Ladestationen an strategischen Standorten platziert, um den Besitzern von Elektrofahrzeugen mehr Komfort und Vertrauen zu bieten.

Das Unternehmen plant, seine Präsenz weiter auszubauen und in Zusammenarbeit mit der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) und der PTT Group in diesem Jahr mindestens 500 Ladestationen in Thailand zu installieren.

Die thailändische Regierung hat die Einführung von Elektromotoren mit einer Kampagne unterstützt, die den Kauf von Elektromotorrädern mit 18.000 Baht pro Fahrzeug subventioniert und den Kauf von Elektroautos oder Pickups mit bis zu 150.000 Baht pro Fahrzeug bezuschusst.

Im März teilte das Board of Investment (BOI) mit, dass es sieben Unternehmen mit Investitionsförderungspaketen bei der Einführung von Ladestationen für Elektroautos unterstützt hat. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 4,26 Milliarden Baht und umfassen die Installation von insgesamt 11.314 Ladepunkten.

Zu den Unternehmen, die diese Pakete erhalten haben, gehören Tesla (Thailand), Energy Absolute und MG Sales (Thailand).