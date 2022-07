Wirtschaft fordert Förderung des Grenzhandels

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Für die Steigerung des Handels und der Investitionen hat die thailändische Handelskammer (TCC) die Regierung zur Förderung des Grenzhandels und Einrichtung gemeinsamer Sonderwirtschaftszonen mit den Nachbarländern aufgefordert.

Als potenzielle Risiken für den Weltmarkt nannte die TCC einen länger andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine, eine Energiekrise und einen starken Anstieg der Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe und seltene Mineralien, die alle zu einem entsprechenden Anstieg der Produktionskosten im verarbeitenden Gewerbe und der Produktpreise führen würden.

Der stellvertretende TCC-Vorsitzende Surong Bulkul schlug vor, dass die Regierung die Wiedereröffnung der Grenzübergänge zwischen Thailand und Malaysia, Laos, Kambodscha und Myanmar beschleunigen sollte, um Handel, Investitionen und Tourismus anzukurbeln. Darüber hinaus schlug er der Regierung vor, mehr Tapioka-Importe für Energiezwecke aus Laos und Kambodscha zuzulassen, um das bilaterale Handelsvolumen auszugleichen, was zur Linderung der wirtschaftlichen Not in diesen Ländern beitragen würde.

Khun Surong betonte, dass eine Zunahme des Grenzhandels für Kleinunternehmer und Händler von Vorteil wäre und als Modell für die Entwicklung anderer Wirtschaftssektoren, insbesondere des Tourismus, dienen könnte, wie es in Hat Yai in der Provinz Songkhla geschehen ist.

Nach Angaben des Handelsministeriums ging der thailändische Grenzhandel in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 0,04 Prozent auf 314 Milliarden Baht zurück. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die Null-Covid-Politik Chinas zurückzuführen, die die Schließung wichtiger Grenzübergänge vorschreibt, um die Covid-19-Ausbreitung zu verhindern.

Das Ministerium erwartet jedoch, dass der Grenzhandel bis 2022 um 5 Prozent auf 1,08 Billionen Baht steigen wird.