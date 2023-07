Von: Björn Jahner | 02.07.23

BANGKOK: Der Energieverbrauch Thailands ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 3,8 Prozent gestiegen, was auf eine anhaltende wirtschaftliche Erholung nach dem Abklingen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist.

Nach Angaben des Energy Policy and Planning Office (EPPO) war der Anstieg des Energieverbrauchs in erster Linie auf eine Zunahme des Verbrauchs von raffinierten Erdölprodukten zurückzuführen. Der Verbrauch von Flugbenzin stieg deutlich um 89,1 Prozent, während der Benzinverbrauch um 6,2 Prozent zunahm. Der Verbrauch anderer Energieträger wie Braunkohle in der Industrie ging dagegen um 8,9 Prozent zurück.

Der Stromverbrauch des Landes stieg um 0,4 Prozent auf insgesamt 64.285 Gigawattstunden (GWh). Dieser Anstieg wurde hauptsächlich vom Unternehmenssektor und anderen Sektoren getragen, was die verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere im Tourismussektor, widerspiegelt, sagte der Generaldirektor der EPPO, Wattanapong Kurovat.

Der Stromverbrauch in den Haushalten und in der Industrie sank jedoch um 0,4 Prozent bzw. 3,7 Prozent. Der Rückgang in diesen Sektoren ist auf eine geringere Produktion für den Export zurückzuführen.

In der Zwischenzeit werden Anstrengungen unternommen, um die thailändische Ölpreisstruktur mit dem Ziel zu untersuchen, die Verwendung von Kraftstoffen der Euro-5-Norm zu fördern. Dadurch soll eine bessere Preisstruktur geschaffen werden, die sich an den Kosten und der tatsächlichen Marktsituation orientiert und zu fairen Preisen für die Verbraucher führt, so Wattanapong. Er fügte hinzu, dass die Regierung mit solchen Vorschriften auch die thailändische Wirtschaft effizienter machen will.

Die EPPO überwacht und verwaltet die Energiepolitik als Reaktion auf die Energiepreiskrise genau und sucht nach Wegen und Maßnahmen, um die Öffentlichkeit bei künftigen Energiekrisen zu unterstützen.

In den ersten vier Monaten des Jahres lagen die Preise für Rohöl bei etwa 77,45 US-Dollar pro Barrel, für Öl bei 93,64 US-Dollar pro Barrel und für Diesel bei 94,17 US-Dollar pro Barrel. Der prognostizierte Trend für die zweite Jahreshälfte deutet auf Rohölpreise zwischen 81 und 87 US-Dollar pro Barrel, Öl zwischen 96 und 105 US-Dollar pro Barrel und Diesel zwischen 91 und 98 US-Dollar pro Barrel hin.

Die EPPO prognostiziert für dieses Jahr einen Anstieg des Energieverbrauchs um 2,8 Prozent, sagte Wattanapong.