Von: Björn Jahner | 10.07.23

BANGKOK: Der Wirtschaftssektor hat sich nach der Wahl des neuen Parlamentspräsidenten am letzten Dienstag (4. Juli 2023) optimistisch über den Kurs der neuen Regierung geäußert.

Thanit Sorat, stellvertretender Vorsitzender des thailändischen Arbeitgeberverbandes (EconThai), äußerte sich zufrieden über die Ernennung des Vorsitzenden der Prachachat-Partei, Wan Muhamad Noor Matha, zum Sprecher des Parlaments. Thanit merkte an, dass die Ernennung das Vertrauen von Investoren, Bürgern und Unternehmen gleichermaßen gestärkt habe, da Wan Noor ein hohes Amt innehabe und bereits Erfahrung als Sprecher gesammelt habe. Dies hat in allen Sektoren, auch bei den Investitionen und an der Börse, eine positive Reaktion hervorgerufen und das Vertrauen insgesamt gestärkt.

Der sekundäre politische Fokus liegt auf der Frage, ob sich die Ernennung des Premierministers bei der Bildung einer neuen Regierung verzögern wird. Der Wirtschaftssektor hofft, dass weitere Störungen der Wirtschaft, wie z. B. politische Demonstrationen, vermieden werden können.

Sollte jedoch Pita Limjaroenrat, der Premierministerkandidat und Führer der Move Forward Party, nicht den Zuschlag für das Spitzenamt erhalten, sind die Unternehmen nach wie vor zuversichtlich, dass andere Kandidaten – wie Srettha Thavisin von der Pheu Thai Party – für den privaten Sektor von Vorteil wären.

Ein entscheidender Punkt ist, dass von der neuen Regierung erwartet wird, dass sie dringend Wirtschaftsexperten einstellt. Sobald Namen vorgeschlagen werden, sollte die Reaktion von in- und ausländischen Investoren sofort erfolgen, da die Anwesenheit von Experten dazu beitragen wird, Vertrauen bei allen Parteien aufzubauen, um die Verschuldung und den Rückgang der Exporte in den Griff zu bekommen und gleichzeitig die inländischen Käufe anzukurbeln.

Dr. Thanawat Pholvichai, Präsident der Universität der thailändischen Handelskammer, sagte, dass nach der Wahl des Präsidenten des Repräsentantenhauses am 4. Juli 2023 die Ernennung des Premierministers genau beobachtet werden sollte. Die Unterstützung von Pita durch die Senatsmitglieder ist alles andere als sicher, da es keine vorherige Unterstützung gab. Die Privatwirtschaft und der Investitionssektor beobachten die Bildung der neuen Regierung sehr genau und würden es vorziehen, wenn sich der Prozess nicht in die Länge zieht.