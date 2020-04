Enkel in den Arm nehmen, Oma und Opa drücken stößt auf Widerspruch Foto: Pixaba/Dan/kelli Oakley

BERN: Enkel in den Arm nehmen, Oma und Opa drücken: Der Schweizer Corona-Beauftragte Daniel Koch sieht darin kein Problem mehr und hat mit dieser Aussage für Wirbel gesorgt. Am Mittwoch erscheint sein Interview mit der Zeitschrift «Großeltern-Magazin», das Auszüge auf seiner Facebook-Seite postete. Dort zeigten sich Leserinnen und Leser verunsichert, wie Chefredakteurin Geraldine Capaul dem Online-Magazin «persoenlich.com» sagte.

«Es gibt solche, die das Interview als Hoffnungsschimmer sehen, denen diese Antworten helfen und Mut machen», sagte Capaul. «Aber verständlicherweise ist es für viele Menschen auch schwierig, dass sich die Situation um die Maßnahmen immer wieder ändert.» Eine Nutzerin schrieb auf der Facebook-Seite: «Ist das jetzt ein ironischer Text oder ist das ernst gemeint??? Ich kann es grad leider beim besten Willen nicht unterscheiden!»

Koch blieb bei einer Pressekonferenz am Montag bei seiner Aussage: Vom Körperkontakt mit Kindern bis etwa zehn Jahren gehe keine Gefahr aus. Sie seien kaum infiziert und dürften die Krankheit auch kaum übertragen. Auch, wenn die Kinder mit Infizierten in Kontakt waren, könne das Virus bei einer Umarmung kaum übertragen werden, behauptete er.

Betreuen sollen die Großeltern Kinder allerdings noch nicht. Die Gefahr sei dann, dass Eltern die ältere Generation ansteckten. Wenn sie die Kinder zum ersten Mal zu den Großeltern brächten, seien sie vielleicht noch diszipliniert. Beim dritten Mal trinke man aber schon wieder Kaffee zusammen.

Kochs Aussagen dürften sich vermutlich auf eine Studie mit 13.000 Personen aus Island stützen. Bei Kindern unter zehn Jahren gab es dabei keinen einzigen positiven Befund. Zuvor hatten bereits andere Analysen auf eine vergleichsweise geringe Beteiligung von Kindern am Infektionsgeschehen hingewiesen. Von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hieß es allerdings auch, dass Kinder genauso wahrscheinlich infiziert zu werden scheinen wie Erwachsene. Sie hätten nur ein wesentlich geringeres Risiko als Erwachsene, Symptome zu entwickeln oder ernsthaft zu erkranken.

Unsicherheiten gibt es demnach noch bei der Beurteilung, in welchem Ausmaß infizierte Kinder mit kaum oder keinen Symptomen andere Menschen anstecken können. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete in März, dass Kinder bei der Corona-Pandemie anders als bei der Grippe wohl keine bedeutsamen Treiber für Übertragungen seien. Auch hier wurde aber auf eine bisher noch nicht gesicherte Datenlage verwiesen.