Wir sehen uns in Bad Homburg

Von: Björn Jahner | 19.07.19

In Bad Homburg ist die Sonderausgabe FA15/2019 erhältlich Foto: DER FARANG/mr

Auch in diesem Jahr besucht DER FARANG seine Leserschaft auf den drei größten Thai-Festivals in Deutschland und der Schweiz.

Das „Thai Festival Bad Homburg“ (DE) läutet in diesem Jahr wieder die Festivalsaison ein, gefolgt vom „Thai Food & Culture Festival“ in Bülach (CH) und dem „Asia Festival Bern“ (CH). Auf allen drei Veranstaltungen ist das Verlegerehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger mit einem Pressestand dabei und freut sich auf den Austausch mit seiner Leserschaft.

Die Vorfreude auf den diesjährigen Auftakt der Thai-Festivalsaison ist groß und DER FARANG hat auch in diesem Jahr wieder zwei seitenstarke Sonderausgabe im Gepäck, mit denen die Redaktion ihrer Leserschaft das Reiseland Thailand von seiner schönsten Seite präsentieren wird. Die erste Sonderausgabe FA15/2019 enthält viele spannende Reise-Reportagen, Travel-Tipps, Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, informative Anzeigen und vieles, vieles mehr. Erhältlich ist wie immer auch Informationsmaterial der FARANG-Werbepartner!

„Sanuk“ im Kurpark Bad Homburg

Mit neuem Logo und neuem Namen – aus „Amazing Thailand Bad Homburg“ wurde „Thai Festival Bad Homburg“ wird auch in diesem Jahr wieder rund um die historische Thai-Sala im Kurpark eines der größten Thai-Festivals Deutschlands ausgerichtet. Beim Programm knüpfen die Veranstalter an Bewährtes an: Geboten wird eine große Marktmeile mit fernöstlichem Kunsthandwerk, Bekleidung exotischen Leckereien und vieles mehr. Die Besucher erhalten wertvolle Reiseinfos für den nächsten Thailandurlaub und dürfen sich auf viele kulturelle Darbietungen freuen.

Kostenlose Parkplätze stehen im Gewerbegebiet Mitte bereit, inklusive Shuttleservice von 10 bis 20 Uhr. Die Busse verkehren alle 15 Minuten.

Thai Festival Bad Homburg: Sa., 20. Juli – So., 21. Juli, von 11.00 – 18.00 Uhr, Kurpark Bad Homburg, Brunnenallee, 61348 Bad Homburg. Eintritt frei.