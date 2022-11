Von: Björn Jahner | 07.11.22

CHIANG MAI: Hunderte von Touristen bestiegen am frühen Sonntag (6. November 2022) den Berg Doi Mon Mak in Mae Chaem in Chiang Mai im Norden des Landes. Sie wollten das seltene Naturschauspiel erleben, wenn der Morgennebel die Wälder dieses nördlichen Bezirks in der kalten Jahreszeit umhüllt.

Eine große Menschenmenge versammelte sich auf dem Gipfel des 1.100 Meter hohen Berges und beobachtete den Sonnenaufgang, der sich durch das Nebelmeer am Horizont brach. Der Panoramablick zeigte auch den berühmten Doi Inthanon, den höchsten Berg Thailands, der 2.565 Meter hoch ist.

Der Doi Mon Mak liegt im Unterbezirk Tha Pha, etwa 120 Kilometer vom Stadtzentrum Chiang Mais entfernt. Er wurde 2019 als neuer Aussichtspunkt in der nördlichen Provinz für Touristen eröffnet und bietet einen ungehinderten 360-Grad-Blick auf das Nebelmeer.

Letztes Jahr eröffnete Doi Mon Mak einen Campingplatz, auf dem Besucher übernachten und den Sonnenaufgang am nächsten Tag erleben können. Der Campingplatz, der etwa 300 Meter vom Aussichtspunkt entfernt ist, bietet auch Mietbungalows.

Doi Mon Mak rechnet in den kommenden Monaten mit mehr Besuchern, da die Thais die kühlen Temperaturen in den Wintermonaten mögen und sich die Covid-19-Situation zwischenzeitlich verbessert hat, sagte die Bezirksleiterin von Mae Chaem, Phatthanan Phithakham gegenüber der Presse.

Hotels und Resorts in Mae Chaem haben für die bevorstehende Hochsaison geöffnet, nachdem sie während der Pandemie mehr als zwei Jahre lang geschlossen waren, sagte sie.

Der Bezirk plant außerdem den Bau und die Aufwertung der touristischen Einrichtungen am Doi Mon Mak, einschließlich Straßen, die zu Naturwanderungen führen, Parkplätzen und der Erweiterung von Campingplätzen, um das ganze Jahr über Besucher anzulocken.