Wintersport kompakt

BERLIN:

Skispringen: Versöhnliches Ende für die deutschen Skispringer: Im Teamwettbewerb bei der Flug-WM in Vikersund gab es für Severin Freund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger Silber. Gold holte Slowenien. Marius Lindvik folgte im Einzel als Flug-Weltmeister auf Geiger. Der Norweger ließ nach seinem Olympiasieg in Peking den nächsten großen Triumph folgen. Auch der Slowene Timi Zajc und der Österreicher Stefan Kraft holten auf der größten Anlage der Welt Medaillen. Bei den Frauen sicherte sich Österreichs Marita Kramer den Sieg im Gesamtweltcup. Katharina Althaus bejubelte in Oberhof einen Podestplatz vor eigenem Publikum.

Biathlon: Denise Herrmann ist nach ihrem Olympia-Triumph weiter in ausgezeichneter Verfassung. In Otepää holte sich die 33-Jährige mit Platz zwei im Massenstart ihren vierten Podestplatz in diesem Winter. Überhaupt zeigten sich die deutschen Skijäger vor dem Finale in Norwegens Hauptstadt Oslo gut in Schuss. Vanessa Voigt schaffte es als Sprint-Zweite erstmals in ihrer Karriere auf das Podest, Benedikt Doll wurde Sprint-Dritter bei der Weltcup-Veranstaltung in Estland. In der abschließenden Single-Mixed kamen Franziska Preuß und Erik Lesser als Dritte hinter Norwegen und Schweden auf das Podium, die Mixed-Staffel war zuvor Vierter geworden. Den Gesamtweltcup bei den Männern gewann vorzeitig der Franzose Quentin Fillon Maillet.

Ski alpin: Lena Dürr erlebte beim Sieg der Österreicherin Katharina Liensberger in Are ein bitteres Olympia-Déjà-Vu. Wie schon in China konnte sie ihre Slalom-Führung nach Durchgang eins nicht ins Ziel retten und belegte am Ende Platz fünf. Der Traum vom ersten Weltcup-Sieg - futsch. Auch Alexander Schmid war im Riesenslalom am Sonntag in Kranjska Gora mit Platz zwei aussichtsreich in den Finallauf gestartet, rutschte beim Erfolg des Norwegers Henrik Kristoffersen aber ebenfalls auf den fünften Rang zurück. Marco Odermatt sicherte sich den Sieg in der Disziplinenwertung.

Nordische Kombination: Jarl Magnus Riiber hat zum vierten Mal den Gesamtweltcup der Kombinierer gewonnen. In einem packenden Finale setzte sich der 24 Jahre alte Norweger am Sonntag in Schonach gegen Österreichs Johannes Lamparter durch und festigte damit seine Vormachtstellung. Gleichzeitig war es der 49. Erfolg, Riiber ist nun alleiniger Rekordhalter vor Hannu Manninen (48). Vinzenz Geiger, in Peking noch Olympiasieger im Einzel, wurde Dritter. Bei den Frauen gewann Gyda Westvold Hansen aus Norwegen sieben von acht Wettbewerben. Für das deutsche Team gab es keine Podestplätze.

Eisschnelllauf: Michelle Uhrig aus Berlin hat zum Saisonabschluss einen Achtungserfolg erzielt. Die 26-Jährige belegte am Sonntag beim Weltcup-Finale im niederländischen Heerenveen den fünften Platz im Massenstart. Im Rennen über 16 Runden mit Wertungssprints sammelte Uhrig, die bei den Winterspielen in Peking im Halbfinale gestürzt war, sechs Punkte. Die 50 Jahre alte Claudia Pechstein wurde mit zwei Punkten wie bei den Spielen in China Neunte. Den Sieg sicherte sich die dreimalige Peking-Olympiasiegerin Irene Schouten aus den Niederlanden. Im Massenstart der Männer wurde Felix Rijhnen aus Frankfurt/Main mit zwei Punkten Zehnter. Peking-Olympiasieger Bart Swings aus Belgien war auch in Heerenveen nicht zu schlagen.

Langlauf: Die Norwegerin Therese Johaug hat vor ihrem Karriereende noch den 100. Weltcup-Sieg eingefahren. Über die zehn Kilometer war die Olympiasiegerin wieder einmal nicht zu schlagen. Bei den Männern setzte sich Didrik Tönseth (ebenfalls Norwegen) durch. Die Gewinner des Gesamtweltcups hatten schon vor dem finalen Wochenende in Falun festgestanden: der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo bei den Männern und die derzeit wegen der russischen Invasion in die Ukraine gesperrte Natalia Neprjajewa. Am Sonntag siegten zum Abschluss die Mixed-Staffel der USA sowie das Teamsprint-Duo aus Schweden.